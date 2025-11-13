Il gruppo giovanile di Costano dona 2500 euro alla Semente di Spello

La beneficenza segna i 50 anni della Sagra della Porchetta

Il Gruppo giovanile di Costano, promotore della storica Sagra della Porchetta, ha devoluto 2.500 euro alla cooperativa sociale La Semente di Spello, realtà impegnata nell’inclusione lavorativa e nel sostegno di persone con disturbi dello spettro autistico. Il contributo, frutto della serata inaugurale della cinquantesima edizione della manifestazione, è stato destinato all’acquisto di un attrezzo per la palestra riabilitativa del centro diurno della cooperativa.

La donazione rappresenta uno dei momenti più significativi dell’edizione 2025 della Sagra, inaugurata il 21 agosto con una serata speciale dedicata alla memoria delle origini della festa e alla comunità che ne ha custodito la tradizione per mezzo secolo. Un anniversario celebrato non solo con la consueta convivialità e i sapori tipici della porchetta costanese, ma anche con un gesto concreto di solidarietà, in linea con lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue il gruppo organizzatore.

“La Semente” opera da anni nelle campagne di Spello come struttura terapeutico-riabilitativa per giovani adulti con autismo. Il centro promuove percorsi di autonomia e inserimento sociale attraverso attività agricole, laboratori e progetti formativi. Il sostegno proveniente dalla sagra costanese si inserisce in un più ampio impegno di sensibilizzazione verso l’inclusione e la partecipazione, valori che il gruppo giovanile considera parte integrante della propria identità associativa.