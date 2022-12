Concerto della Banda Musicale di Costano, l’8 gennaio a Umbriafiere

Con l’arrivo delle festività la Banda Musicale di Costano, dopo due lunghi anni di forzata inattività, ha eseguito il concerto di Natale presso la Chiesa parrocchiale paesana lo scorso 17 dicembre. Davanti ad un folto pubblico, i 50 elementi della Banda hanno dato vita ad uno spettacolo musicale degno di un’orchestra, spaziando dai classici natalizi a colonne sonore e successi internazionali.

Non è mancata l’originalità portata dall’esperienza e dalla professionalità del nuovo Direttore il M° Stefano Zavattoni, che non ha bisogno di particolari presentazioni dato il suo curriculum e le sue doti strumentali e musicali. Proviene infatti da esperienze durature all’interno della RAI quale arrangiatore e direttore di organici di vario genere e fattura. Ha portato così un vento nuovo e un nuovo modo di intendere “fare musica” all’interno della banda.

La Banda Musicale si avvia ad essere un po’ più spettacolare: la partecipazione stessa della cantante Lara Pavi lo conferma. Un elogio particolare va al presidente Rodolfo Segatori che ha creduto in questo cambio di direzione e ad ogni singolo musicante per l’impegno profuso in questi tre mesi di prove.

Il Sindaco Paola Lungarotti nei saluti ricordava a tutti la continuità nella discontinuità della banda che ha alle sue spalle ormai una tradizione di più di 70 anni. Presso il Centro per le Attività musicali di Costano continua la scuola di propedeutica per banda.

La forza di questa Associazione risiede nella sua “familiarità” intesa sia come grande famiglia che come apporto di forze di intere generazioni. La Banda Musicale vi aspetta numerosi l’8 gennaio 2023 presso il Centro Congressi di Umbriafiere di Bastia Umbra alle ore 17.30 per il Concerto per salutare il Nuovo Anno.

INIZIATIVE NATALIZIE A BASTIA UMBRA 30 DICEMBRE/14 GENNAIO 2023

VENERDI’ 30 DICEMBRE dalle 17.30 torna lo Spettacolo itinerante “Note di strada”, “Poesia itinerante per Pianoforte e Violino” dove la musica diventa interattiva coinvolgendo il pubblico attraverso improvvisazioni sonore. A cura di Ass. Impresa e Sviluppo per Bastia in collab. con Confcommercio Bastia

SABATO 31 DICEMBRE BRINDISI DI MEZZOGIORNO. Note e bollicine all’insegna degli auguri di buon anno a cura dell’Ass. Teatro dell’Isola Romana, Auditorium S.Angelo ore 11.00

MARTEDI’ 3 GENNAIO 2023 CONCERTO NOTE JAZZ IN CHRISTMAS Elisa Tonelli, voce, Lorenzo Bisogno, sassofono, Massimo Pucciarini, pianoforte, Marco Marino, contrabbasso. A cura della Scuola di Musica Comunale – Ass. FAREMUSICA. Auditorium Sant’Angelo ore 21.00

GIOVEDI’ 5 GENNAIO VIVA VIVA LA BEFANA. SPETTACOLO DI BURATTINI con arrivo della befana che distribuirà dolci sorprese! A cura della Ludoteca Comunale. Auditorium S.Angelo ore 16.00

VENERDI’ 6 GENNAIO – 7^ED.BEFANITO -Torneo calcio cat.Giovanissimi. 12^Memorial Famiglia Medici a cura dell’Ass. Sportiva Athletic Club Bastia. Stadio Costano Nuovo, ore 10.00-16.00. Finali 7 Gennaio Stadio Carlo Degli Esposti ore 10.00-12.00

VENERDI 6 GENNAIO – BEHAPPYFANIA Torneo calcio a 9 rivolto alla cat. Esordienti 2010.A cura della Ass. Bastia Calcio 1924 e Accademia Calcio Bastia. Stadio Ospedalicchio ore 9.00-17.00

VENERDI 6 GENNAIO PRESEPE VIVENTE A BASTIA nel borgo antico dei Baglioni. Animazione scenico -teatrale itinerante nei vicoli del centro storico.

Punto di partenza Chiesa di S.Croce e V.Garibaldi, con botteghe solidali, ORE 16.00-20.30

SABATO 7 GENNAIO PRESEPE VIVENTE A COSTANO organizzato dall’Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano (spazio Sagra della Porchetta) dalle ore 17.00 alle ore 22.00

SABATO 7 GENNAIO ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA CITTA’ DI BASTIA 50%-50% a cura dell’Ass. Impresa e Sviluppo per Bastia in collab. con Confcommercio Bastia. Piazza Mazzini ore 17.00

DOMENICA 8 GENNAIO CONCERTO DI “ANNO NUOVO” DELLA BANDA MUSICALE DI COSTANO. Umbriafiere, Centro Congressi “L.Maschiella” ore 17.30

SABATO 14 GENNAIO CONCERTO “LA MUSICA DEL CUORE”

Serata musicale di solidarietà con i Medici per caso, Pandora’s box, Incas, Luli Tunes.

Musica del Cuore anni 60/70/80 in favore di AVIS, Aido, Croce Rossa Bastia Umbra.

Una grande serata di solidarietà degli anni ’60, ’70,’80 che dopo la mezzanotte proseguirà con l’animazione di Ufo Discoteca.

La serata sarà presentata da Manuela Marinangeli. Spettacolo, divertimento per la serata di chiusura degli eventi natalizi,

per sostenere le Associazioni di Volontariato del nostro territorio. Prenotazione biglietti ai seguenti numeri:

Medici per Caso tel. 075 8000308

Segreteria del Sindaco tel. 075 8018203- 318

Avis tel. 3755279278 – 075 8000246

Aido tel. 3480360619 – 3899667134 Croce Rossa tel. 3343485506