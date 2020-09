Chiama o scrivi in redazione

Coronavirus, a Bastia Umbra altri 5 casi, in totale 15, uno in terapia intensiva

Altri 5 casi di Coronavirus a Bastia Umbra. E’ quanto emerge dal sito internet della Regione Umbria che riporta in totale 15 attualmente positivi, di cui 14 in isolamento contumaciale e 1 ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia.

Il comune di Bastia Umbra comunica: “Dall’inizio di questa seconda fase comunque non registriamo solo l’aumento di casi positivi al coronavirus ma anche il numero dei guariti che ad si attesta a quattro unità. Uso della mascherine, distanziamento fisico, igiene della mani, basta poco per conquistare tanto”.