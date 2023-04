Del Maury’s non più niente, solo un ammasso di macerie, demolito

Del Maury’s di Bastiola, dopo l’incendio di questa notte, non rimane più nulla, solo macerie. Il fuoco ha divorato tutto e alla fine i pompieri sono stati costretti a buttare giù l’edificio, o quello che ne restava, con l’escavatore. La grande distribuzione specializzata per la vendita dei prodotti per la casa a Bastiola non c’è più e con essa va via una grossa fetta commerciale ed economica della città.

Le fiamme hanno distrutto l’immobile che si affaccia su Viale del Popolo, la nota 147 Assisana. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Perugia, Foligno, Assisi e quelli dell’aeroporto, con uomini e diversi mezzi, hanno lavorato per più di 12 ore, prima per spegnere le fiamme e poi per bonificare l’area.

All’alba la struttura, sventrata in due parti, bruciava ancora. Solo un ammasso di macerie e rottami: questo è quello che si vede dall’alto, dalle immagini girate con il drone dai vigili del fuoco.

Questa notte, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di segnalazione d’allarme pervenuto alla Sala Operativa, sono intervenuti nei pressi di via del Popolo a Bastia Umbra. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato che non si trattava di un’intrusione ma di un grosso incendio, divampato all’interno di un esercizio commerciale. Dopo aver richiesto l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco, gli operatori hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad allontanare i presenti, visibilmente scossi dall’accaduto. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno quindi avviato le operazioni finalizzate a domare le fiamme e, successivamente, in via precauzionale, unitamente al personale del Commissariato, ad evacuare le abitazioni vicine. Inoltre, al fine di evitare l’inalazione di sostanze potenzialmente nocive, è stato dato avviso ai residenti di mantenere le finestre chiuse e restare all’interno delle proprie abitazioni. Sono in corso le verifiche della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare eventuali responsabili.

Non si conoscono le cause dell’incendio, ma dalle prime informazioni non si tratterebbe di dolo, le indagini sono state avviate dagli agenti del commissariato di Assisi senza escludere nulla.

Sul luogo sono arrivati anche i tecnici di ARPA Umbria che si sono subito attivati per verificare la situazione e le conseguenze a livello ambientale. Gli operatori hanno installato un campionatore di emergenza Echo Emergency, per il campionamento e il monitoraggio delle polveri e dei microinquinanti.

Una struttura che resterà nella storia e nel cuore dei residenti bastioli che da anni per ogni cosa si recavano al Maury’s! Lì si trovava di tutto e di più, per la casa, per il giardino, per la campagna, mancavano solo gli alimentari. A questa mancanza compensava il supermercato accanto, il Penny Market, che a quanto sembra pare sia stato salvato e, per il momento, è intatto. I vigili del fuoco, infatti, sono stati anche impegnati su questo fronte, evitare che le fiamme si propagassero al market e nelle abitazioni vicine.

“Ogni volta che andavo a Bastiola – dice una residente –, passavo sempre dal Maury’s e finivo per comprare qualcosa anche quando non dovevo acquistare nulla. E’ un vero peccato, e mi dispiace tanto che sia finita così. Ho il cuore a pezzi, pensando a quello che ora sarà di Bastiola perché questa struttura era un punto di riferimento, un motore commerciale, spero che non chiudano anche il Penny, allora sì che sarà la fine”.

Intanto è arrivata l’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica a causa dell’incendio, emanata dal comune di Bastia Umbra e firmata dal primo cittadino.