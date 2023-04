Incendio Maury’s, Arpa: “Nessuna criticità ambientale”

“In relazione a quanto accaduto nell’area interessata dall’incendio a Bastiola, l’ARPA ci ha dichiarato che non sussistono più condizioni di criticità ambientale”. E’ quanto comunica il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, in seguito all’incendio che ha interessato il Maury’s. Sulla base delle verifiche effettuate dall’ARPA è stata emessa in l’ordinanza 39 dove si dispongono gli adempimenti da parte dei soggetti interessati per quanto riguarda utilizzazione immobili e smaltimento rifiuti a carico dei privati. Ieri mattina in Municipio abbiamo incontrato i tecnici del Maury’s i quali hanno confermato la massima disponibilità a risolvere tempestivamente quanto accaduto così come sono stati altrettanto collaborativi e partecipi i tecnici del Penny Market. Costanti sono i confronti e i rapporti con i tecnici dell’Amministrazione Comunale. L’imperativo è velocizzare il tutto per tornare prima possibile a una situazione di normalità che non ci faccia più ricordare il triste accaduto. L’Ordinanza emessa in data odierna è la 39 e il testo integrale è consultabile sul sito https://www.comune.bastia.pg.it”.