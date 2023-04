Incendio Maury’s Bastia, area sequestrata dalla Polizia, ricollocato personale

Incendio Maury’s Bastia – Lo scenario del giorno dopo è da “The After“, anche se qualche buona notizia arriva. E’ stato lo stesso sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti – la città del devastante incendio che ha distrutto il Maury’s di Bastiola – a comunicarci che i dipendenti del megastore sono già stati ricollocati dalla proprietà negli altri punti vendita della regione. Nel frattempo però, la Polizia di Stato – al seguito del vicecommissario di Assisi, Roberto Roscioli – oggi poco dopo le 16,30 è arrivata con due pattuglie e ha posto sotto sequestro l’intera area.

il Direttore

Marcello Migliosi

Precauzione per via della struttura che, seppure messa in sicurezza dai vigili del fuoco, può rappresentare un pericolo, ma anche perché l’indagine deve andare avanti. Cio’ che resta del megaimpianto va studiato e indagato per capire con precisione quali siano state le cause che hanno provocato l’immane rogo, che ha reso Bastiola orfana di un punto vendita che era frequentatissimo. Frequentato non solo dai clienti del territorio ma anche da persone che arrivavano da fuori comune.

Buone notizie, almeno per quello che siamo riusciti a sapere sul posto, ci sono per l’altro punto vendita, il Penny. Seppure danneggiato nella parte relativa al magazzino, pare che la struttura portante si sia salvata, anche e soprattutto grazie all’opera dei vigili del fuoco.

Per i giovanissimi dipendenti un sospiro di sollievo, anche se è troppo presto per individuare una data da fissare per la ripresa della attività, la notizia ha riacceso la speranza. E la speranza non è solo la loro ma è dell’intera comunità bastiola che si è stretta alle aziende in questo momento così difficile.