Notte di paura a Bastia Umbra, regista brutalmente aggredito

Vicoli insicuri, un’altra aggressione scuote la città

Notte di paura – Un noto regista straniero è stato vittima di una violenta aggressione nel cuore del centro storico di Bastia Umbra durante le ore notturne. Dopo aver prelevato contanti da uno sportello bancomat in piazza Umberto I, l’uomo, in compagnia di un amico, è stato brutalmente assalito da due giovani – sembra magrebini – nei vicoli adiacenti, a pochi passi dal monastero e dalla chiesa delle Monache Benedettine, luoghi da tempo segnati da episodi di insicurezza crescente nelle ore serali.

Mano mano che passano le ore i fatti vanno sempre più delineandosi.

I due uomini, entrambi di mezza età e non italiani, avevano appena terminato la cena in uno dei locali che animano la piazza, per poi spostarsi in un altro esercizio della zona. Poco dopo, uno dei due si è allontanato per effettuare un prelievo al bancomat dell’Unicredit. Al ritorno, nei pressi dell’arco che collega piazza Umberto I con via Sant’Angelo, nei pressi dell’ex Monte dei Paschi, sono stati fermati e aggrediti da due giovani descritti come di origine nordafricana.

Al rifiuto di consegnare il denaro appena ritirato, i malviventi hanno scatenato una furia violenta, colpendo ripetutamente il regista al volto, provocando ferite profonde su fronte, naso, collo e viso. L’assalto si è consumato in pochi minuti, destando allarme tra passanti e titolari dei locali, che hanno prontamente chiamato i carabinieri e richiesto l’intervento di un’ambulanza.

Notte di paura

Le condizioni del regista, sebbene non critiche, hanno reso necessario il trasporto in ospedale per le cure mediche. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire all’identità dei responsabili, già fuggiti al momento dell’arrivo delle autorità.

L’aggressione si inserisce in un contesto di crescente allarme sicurezza. Nei giorni precedenti si sono verificati altri episodi violenti simili, sempre nelle ore serali, ai danni di frequentatori e residenti del centro storico. Gli esercenti locali denunciano una situazione ormai insostenibile, con un costante aumento di episodi che minano la tranquillità e la vivibilità del cuore cittadino.

Il centro storico di Bastia Umbra, un tempo simbolo di pace e sicurezza, sembra ora attraversato da un inquietante declino nelle ore notturne. I vicoli attorno al monastero e alla chiesa delle Monache Benedettine sono divenuti teatro di episodi inquietanti, che aumentano la percezione di insicurezza tra la popolazione e coloro che lavorano nella ristorazione e nell’intrattenimento.

Le autorità mantengono alta l’attenzione e intensificano i controlli notturni per cercare di frenare il dilagare di tali episodi, ma al momento non risultano fermi o arresti. La comunità locale resta scossa da questa escalation di violenza che sta compromettendo la serenità della città.