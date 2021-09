Positivo al covid se ne frega e va al bar con gli amici, denunciato

Un albanese, positivo al covid, invece di rispettare le regole di consegna previste per il contrasto ala pandemia, se ne frega e va al bar con gli amici. E’ successo a Bastia Umbra e a denunciare il cittadino della Terra delle Aquile sono stati i Carabinieri della stazione bastiola. L’uomo, che doveva recarsi presso il centro fieristico per effettuare il tampone di controllo, ha deciso di fermarsi al bar e incontrare gli amici. Per lui, che doveva essere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Bettona, è scattata la contestazione immediata della violazione amministrativa.

All’albanese è stato in giunto di rientrare in auto dove, per altro, c’era tutta la sua famiglia ad aspettare, per poi recarsi al centro medico per effettuare il tampone per poi rientrare nel più breve tempo possibile presso il domicilio.