Procedimento De Paoli, avocato alla procura generale, interviene Sottani

Procura avoca a sé – Sin da ieri su testate on line ed oggi anche sulla stampa cartacea si riporta la notizia dell’avvenuta avocazione da parte di questa Procura Generale del procedimento relativo al decesso di Samuele De Paoli.

Sul punto si precisa quanto segue.

In data 31 ottobre scorso questa Procura Generale ha avuto la comunicazione che il Gip del Tribunale di Perugia aveva fissato l’udienza per la trattazione e decisione sull’opposizione, presentata da due difensori per conto degli eredi di Samuele De Paoli, avverso la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Perugia, nei confronti di un indagato per il delitto di omicidio preterintenzionale.

L’analitica motivazione dell’autorità giudiziaria

L’analitica motivazione dell’autorità giudiziaria inquirente di primo grado a sostegno della richiesta di archiviazione, anche in forza della Consulenza Tecnica, ritiene che “pur essendo stato il comportamento del PINHEIRO la causa del decesso di DE PAOLI Samuele lo stesso va inquadrato in una reazione all’aggressione altrui in corso; reazione consistita, per quanto anche risultante in atti, nell’apprensione del collo del contendente con una mano, senza l’esplicazione di un’energia idonea, anche in mera potenza, a determinare o dimostrare una volontà di soffocamento”.

Procuratore Generale ha disposto l’avocazione

Con provvedimento del 4 novembre scorso questo Procuratore Generale ha disposto l’avocazione delle indagini e contestualmente revocato la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica, in quanto, allo stato e salvo successivi ulteriori accertamenti, sembra meritevoleun approfondimento investigativo sulle modalità della morte di Samuele DE PAOLI.

Tale provvedimento di avocazione è stato doverosamente trasmesso al Gip perugino.

Fino a questo momento la Procura Generale non è ancora a conoscenza del provvedimento del Gip di revoca dell’udienza né, tanto meno, in possesso del fascicolo del procedimento.

Una volta che questo Procuratore Generale avrà la disponibilità del fascicolo, potrà compiutamente svolgere le attività investigative ritenute utili ai fini delle sue determinazioni./Dr.Sergio Sottani – Procuratore Generale