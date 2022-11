Ruba merce da un supermercato di Bastia, tenta di fuggire, ma viene preso

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti presso un esercizio commerciale, situato a Bastia Umbra, dove era stato segnalato il furto di alcuni prodotti da parte di un giovane – classe 1995 – con diversi precedenti di polizia.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con l’addetto alla sicurezza, il quale ha riferito di aver fermato il 27enne oltre le barriere antitaccheggio perchè notato con alcuni articoli nascosti negli indumenti.

Gli operatori hanno quindi sottoposto a perquisizione il giovane che è stato trovato in possesso di un taglia unghie in metallo – verosimilmente utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio – e di alcuni indumenti e articoli per la cura della persona sottratti poco prima dagli scaffali del negozio.

Sentito in merito dagli agenti, il 27enne – identificato come un cittadino italiano, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e un divieto di ritorno nel Comune di Bastia Umbra della durata di 3 anni – non è stato in grado di giustificare la propria condotta.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli operatori lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e inottemperanza al provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Bastia Umbra.

La merce sottratta, invece, è stata riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale.