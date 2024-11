25 novembre, le iniziative a Bastia Umbra per la giornata

Ogni anno, il 25 Novembre, si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, istituita dall’Onu nel 1999. Il Comune di Bastia in occasione della Giornata e al fine di sensibilizzare sulla sua importanza l’intera cittadinanza, promuove una serie di incontri dal 24 fino al 29 Novembre che saranno occasioni per ricordare le tante vittime della violenza di genere e promuovere il cambiamento culturale.

Di seguito il calendario completo delle iniziative:

Domenica 24 Novembre, ore 17:30, Auditorium Sant’Angelo – Spettacolo Teatrale “Sorelle” di e con Emanuela Faraglia, Nicol Martini e Giulia Zeetti – Ingresso Libero

– Spettacolo Teatrale “Sorelle” di e con Emanuela Faraglia, Nicol Martini e Giulia Zeetti – Lunedì 25 Novembre, ore 21:15 , Cinema Teatro Esperia – Spettacolo Teatrale “Amore è Lei” di Masque Produzioni;

, – Spettacolo Teatrale “Amore è Lei” di Masque Produzioni; Giovedì 28 Novembre, ore 17:30, Auditorium Sant’Angelo – Violenza di Genere: Conoscerla, Riconoscerla e Contrastarla” a cura di coordinamento donne SPI CIGL, Auser territoriale con il Patrocinio del Comune di Bastia – Ingresso Libero

– Violenza di Genere: Conoscerla, Riconoscerla e Contrastarla” a cura di coordinamento donne SPI CIGL, Auser territoriale con il Patrocinio del Comune di Bastia – Venerdì 29 Novembre, ore 18:00, Auditorium Sant’Angelo – Bastia Presenta Libri: “Protagoniste” di A. Bruzzesi, G. Dozzini, C. Floris, F. Mangano, P. Peroni, e M. Porzi – Ingresso Libero

La Violenza di Genere è un fenomeno che rappresenta una violazione dei diritti umani e si manifesta in vari modi, attraverso la violenza domestica, economica, fisica e psicologica. In Italia e nel resto del mondo, la percentuale di violenza di genere e di femminicidi è elevata e molte donne non hanno la forza di denunciare trovandosi intrappolate in questa condizione spingendole a rimanere in silenzio. Per questo motivo, per contrastarla, è necessario comprendere ed analizzare i suoi numerosi aspetti. Il colore rosso è stato scelto per rappresentare e richiamare l’attenzione sulla necessità di raccontare e testimoniare la violenza sulle donne.

L’idea delle scarpette rosse nasce nel 2009 in Messico nella Ciudad Juarez, dove un’artista dispose su una piazza 33 paia di scarpe rosse da donna, dando voce per la prima volte alle donne vittime di violenza; un altro simbolo è la panchina rossa pensata come luogo di riflessione; inoltre, negli ultimi anni si è diffusa l’abitudine di indossare un fiocco rosso, simbolo della lotta contro il femminicidio.