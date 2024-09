Abbattimento dei pini a Bastia Umbra, parla il sindaco Pecci

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbria ha convocato una conferenza stampa per discutere della situazione riguardante l’abbattimento dei pini nelle vie San Francesco e Marsala, a seguito di un cantiere per il rifacimento del manto stradale. La conferenza si terrà il 30 Settembre alle ore 12:00 presso la Sala del Consiglio Comunale. L’incontro ha lo scopo di informare i cittadini sulle decisioni già adottate e sulle future azioni che l’Amministrazione intende intraprendere per affrontare il problema.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Marcello Rosignoli, ha sottolineato che il progetto per la zona è stato concepito e avviato dalla precedente Amministrazione, che aveva previsto l’abbattimento di tutti i pini presenti nell’area. Al momento dell’assunzione dell’incarico da parte dell’attuale giunta, il progetto era già in fase di attuazione, costringendo l’Amministrazione a operare entro i vincoli già stabiliti.

Rosignoli ha affermato che, sebbene sia necessario abbattere alcuni pini per ragioni di sicurezza e salute vegetale, non tutte le alberature presentano condizioni tali da giustificare l’abbattimento. Pertanto, l’Amministrazione si è impegnata a cercare soluzioni per preservare il maggior numero possibile di alberi, valutando il valore ambientale, paesaggistico e storico delle piante coinvolte.

In particolare, l’Assessore ha evidenziato l’importanza della salvaguardia dei pini e la responsabilità dell’Amministrazione precedente nell’aver concepito un progetto che non considerava adeguatamente il valore delle alberature. La giunta attuale si propone di lavorare per garantire un approccio più sensibile e rispettoso verso l’ambiente, cercando di evitare un abbattimento indiscriminato delle piante.

“Mi stupisce la posizione degli ex amministratori – ha detto il sindaco Erigo PECCI nel piccolo video che h a fatto pervenire alle redazioni – che si sono resi responsabili del progetto che prevedeva il completo abbattimento dei pini di questa zona e che oggi si distinguono per osservazioni non pertinenti. Le responsabilità sono chiare: abbiamo un progetto già appaltato su cui oggi dobbiamo muoverci per capire come salvare il maggior numero di pini possibile,”

Il sindaco ha continuato spiegando che l’Amministrazione sta seguendo quotidianamente l’evoluzione della situazione insieme all’Assessore Rosignoli, con l’obiettivo di distinguere quali pini debbano essere abbattuti e quali possano essere salvati. “Crediamo che sia possibile salvare alcune di queste piante, in quanto rappresentano un valore importante per la città, sia naturalistico che monumentale,” ha aggiunto Pecci.

Inoltre, Pecci ha chiarito che l’operato della precedente giunta non ha tenuto conto dell’importanza delle piante nella città. “L’appalto è stato condotto prima del nostro insediamento. Chi ha portato a termine questo progetto l’ha fatto con una visione che prevedeva l’abbattimento totale,” ha affermato il sindaco.

La conferenza stampa sarà un’occasione per chiarire le responsabilità legate a questa situazione e per presentare alle comunità locali le soluzioni proposte dall’Amministrazione. Sarà fondamentale coinvolgere i cittadini nel dialogo su questa questione di interesse collettivo, affrontando con serietà i temi della sostenibilità e della sicurezza delle alberature.

La posizione dell’Amministrazione è chiara: c’è la volontà di esplorare ogni possibile alternativa per ridurre l’impatto ambientale delle opere in corso. “Faremo di tutto per rispettare la legge e gli appalti, mentre lavoriamo per salvaguardare il nostro patrimonio verde,” ha concluso Pecci, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo con la cittadinanza.