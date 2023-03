Riaperta dopo anni La Cometa, menu formidabile e 14 dipendenti

Riapre La Cometa di Assisi – Ha riaperto la Cometa di Assisi, dopo anni di chiusura. La storica attività – area di servizio – sulla 75 Centrale Umbria in direzione Foligno, cerca anche un secondo cuoco professionista da poter affiancare a un altro già presente. Quattordici dipendenti in tutto, che diventeranno 20 prossimamente, è aperta h24 sette giorni su sette a pranzo e cena, e non è solo servizio di ristorazione per chi viaggia, ma è anche molto di più.

Un vero è proprio ristorante aperto tutti i giorni, sia a pranzo sia a cena. Un bar, prodotti genuini, tanta eleganza a cominciare dalla sala ristorante con tavoli posizionati e distanziati l’uno dall’altro e con dei separé. Un locale completamente rinnovato, più luminoso rispetto a prima, con vista sulla città di Assisi.

Alla inaugurazione, avvenuta qualche giorno fa, anche il sindaco di Bastia Umbra – il locale, a dispetto del nome è su territorio bastiolo – Paola Lungarotti. «La Cometa – ha detto – inaugurazione con Gustavo Criscuolo, brand Italy on the road, con tanti amici bastioli che hanno collaborato. Bar, ristorante, eleganza e prodotti genuini, una riapertura importante e significativa. Auguri da parte dell’Amministrazione Comunale».

La rinnovata attività con il brand “Italy on the road“, di proprietà di Gustavo Criscuolo, è stata inaugurata il 22 marzo scorso alla presenza di tanti amici e del sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti. Una riapertura importante e significativa, quando la maggior parte cala le saracinesche, c’è chi ha il coraggio di riaprire ed investire sul lavoro e sul commercio.

La gestione dell’attività è nelle mani di Luca Manni che, insieme alla direttrice Silvia Menciotti, guida tutti i dipendenti nelle varie mansioni giornaliere. La direttrice, tra l’altro, è anche una chef e pertanto quando può si sposta in cucina a dare una mano.

Ed è proprio Luca Manni che, parlando con la nostra redazione, ci comunica la sua passione per il jazz (alla inaugurazione il sassofonista Moreno RomagnoliMoreno RomagnoliMoreno Romagnoli è un Saxofonista Tenore, Soprano, compositore, arrangiatore, di estrazione jazzistica, ma che vanta anche una pluriennale esperienza in tutti i generi musicali. Si definisce infatti “un musicista universale”.) e che nel locale, periodicamente, saranno organizzati appuntamenti musicali.

“Abbiamo scelto una cucina tipicamente italiana del centro Italia adatta ai viaggiatori provenienti da altre regioni – spiega Menciotti – quindi non solo cucina umbra, ma anche del Lazio con il ‘Carciofo alla GiudiaCarciofo alla GiudiaI carciofi alla giudía sono un tipico piatto della cucina ebraico-romanesca. La ricetta originale consiste, fondamentalmente, in una frittura di carciofi. I carciofi alla giudía hanno origine molto antica, visto che vengono citati anche in ricettari e memorie del XVI secolo.‘, la Toscana con la classica ‘bistecca alla fiorentina‘, l’immancabile torta al testo, la strapazzata al tartufo, gli gnocchi al sugo d’oca ma poi tanti altri piatti genuini e delicati, anche senza glutine, perché io sono celiaca. Quando cucino presto molta attenzione a ciò che faccio perché un piatto se deve essere gluten free non deve essere contaminato da altri cibi. La persona celiaca, e io l’ho provato su di me, quando mangia qualcosa che lo contiene sta male veramente e rischia di morire. Pertanto vorremmo creare una seconda cucina al piano di sotto completamente dedicata alla preparazione dei cibi senza glutineglutineCon il termine glutine viene indicato un complesso proteico tipico di alcuni cereali caratterizzato, a livello chimico, dall'essere insolubile in ambiente acquoso.“.

Il locale è 800 metri quadrati – l’esterno circa 1000 -, a due livelli (piano inferiore e superiore) con un ampio parcheggio per auto e per mezzi pesanti, anche uno stallo per la sosta ‘rosa‘ riservato alle donne in stato di gravidanza o genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Poi l’arrivo della bella stagione permetterà anche l’apertura dello spazio esterno con degli igloo o i cosiddetti dehorsdehorsSpazio all'aperto fornito di tavolini, caratteristico di bar e di ristoranti.