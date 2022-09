Search for: Search Button

Rifacimento dell’asfaltatura in via Gramsci a Bastia Umbra, il sopralluogo

Rifacimento dell’asfaltatura – Questa mattina si è svolto il sopralluogo per il rifacimento dell’asfaltatura in via Gramsci a Bastia Umbra a seguito dei lavori effettuati per il collettore fognario da Umbra Acque S.p.A. Dopo aver atteso i sei mesi previsti per l’assestamento del terreno, l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni in un sopralluogo ha convocato i tecnici di Umbra Acque, il direttore dei lavori e la ditta appaltatrice per concordare il ripristino dell’asfaltatura in Via Gramsci oggetto degli interventi per il collettore fognario.

In settimana è previsto l’inizio dei lavori compatibilmente alle condizioni meteorologiche.