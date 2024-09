Sopralluogo dell’amministrazione e PRELIOS nell’ex Area Franchi

L’Assessora all’Urbanistica Ramona Furiani, il Sindaco Erigo Pecci e la Presidente del Consiglio Comunale Luisa Fatigoni hanno visitato, insieme ai rappresentanti di PRELIOS e del Consorzio ABN, le abitazioni a edilizia convenzionata nell’area dell’ex Area Franchi. L’obiettivo della visita era verificare lo stato di avanzamento dei lavori e accelerare il completamento del progetto, rimasto in sospeso per molti anni.

Durante il sopralluogo, è emerso che due dei cinque edifici presenti nell’area sono quasi terminati e i lavori saranno conclusi entro il 31 ottobre. Per i restanti tre edifici, la fine dei lavori è prevista per la fine dell’anno. L’amministrazione ha inoltre manifestato l’intenzione di aggiornare la convenzione firmata in passato, al fine di adattarla alle nuove esigenze e procedere al bando per l’assegnazione degli immobili in locazione.

Palazzine completate:

2 edifici: conclusione prevista entro 31 ottobre

3 edifici: conclusione prevista entro la fine dell’anno

L’intervento nell’ex Area Franchi ha avuto un impatto significativo sulla comunità, sia dal punto di vista ambientale che edilizio. Per questo motivo, l’amministrazione sta considerando di destinare parte delle tre palazzine a scopi sociali, offrendo servizi alle persone in difficoltà economica, psicologica o fisica, oltre a spazi per servizi sanitari come studi medici.

Il sopralluogo si è reso necessario dopo un incontro tra l’assessora, il sindaco e i dirigenti di PRELIOS avvenuto circa un mese fa, durante il quale è stata ribadita la necessità di velocizzare i lavori e completare l’iter burocratico per rendere le strutture utilizzabili al più presto.

Per monitorare l’avanzamento dei lavori, è stato istituito un Tavolo Tecnico che si riunirà con cadenza settimanale o quindicinale per discutere dello stato del cantiere, della revisione della convenzione e della stesura del bando di assegnazione.

Prossime tappe:

Revisione della convenzione

Stesura del bando di assegnazione

Monitoraggio del cantiere tramite Tavolo Tecnico

L’assessora Furiani ha espresso fiducia nella conclusione dei lavori entro la fine dell’anno, permettendo l’utilizzo di quattro delle cinque strutture coinvolte nel progetto.