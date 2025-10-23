Limite a 20 studenti per classe: Avviata raccolta firme a Bastia Umbra

Crosetto “Intelligenza artificiale nuova frontiera difesa e sviluppo” TORINO (ITALPRESS) – “Oggi ho inaugurato l’Anno Accademico alla Scuola di Applicazione dell’Esercito. La scelta fatta da queste ragazze e questi ragazzi, di dedicare la loro vita al servizio alla Patria è un atto da guardare con profondo rispetto. A loro ho detto che, in un mondo sempre più veloce e complesso, pieno di nuove […]

Cina: Fiera di Canton attira un numero record di acquirenti internazionali GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La seconda fase della 138esima Fiera cinese dell’importazione e dell’esportazione (Fiera di Canton) si è aperta giovedì nella città di Guangzhou, nella Cina meridionale, mettendo in mostra prodotti per la casa di alta qualità.Le due fasi dell’evento hanno attirato più di 157.000 acquirenti esteri provenienti da 222 Paesi e Regioni, segnando […]

Cina: crescita costante delle vendite al dettaglio online nei primi nove mesi PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il settore del commercio al dettaglio online della Cina ha mantenuto una crescita costante nei primi nove mesi dell’anno, supportato dagli sforzi del Paese per espandere la domanda interna e stimolare i consumi. Durante questo periodo, le vendite al dettaglio online sono salite del 9,8% su base annua, con i prodotti […]

Cina: Trasporto merci ferroviario incrementato del 3,4% da gennaio a settembre PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Secondo i dati pubblicati giovedì dall’operatore ferroviario nazionale, nei primi nove mesi del 2025 le ferrovie nazionali cinesi hanno trasportato circa 3,03 miliardi di tonnellate di merci, con un aumento del 3,4% su base annua. La China State Railway Group Co., Ltd. ha affermato che il trasporto delle forniture chiave è […]

Ue, Tajani “Servono passi avanti sul voto a maggioranza qualificata” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Meloni ha espresso la sua opinione, mentre io penso che si debba fare un passo in avanti sul maggior ricorso al voto a maggioranza qualificatanell’Ue”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a margine del vertice dei leader del Partito popolare europeo che si è svolto […]

Da Bat Italia i nuovi dispositivi glo Hilo e glo Hilo Plus ROMA (ITALPRESS) – Bat Italia presenta i nuovi glo Hilo e glo Hilo Plus. Si tratta dei dispositivi scalda stick più avanzati mai realizzati dal brand glo per inaugurare un’esperienza d’uso completamente rinnovata. L’Italia è tra i primi paesi al mondo, per il gruppo Bat, a introdurre questo nuovo ecosistema di dispositivi glo con stick Made […]

Gravina “Gattuso una sorpresa, Mondiali? Non possiamo deludere l’Italia” "Ci prepareremo al meglio, sappiamo che il Paese merita e aspetta questo risultato"

Webuild, Salvini visita la mostra “Evolutio” all’Ara Pacis di Roma ROMA (ITALPRESS) – Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato oggi “Evolutio”, la mostra ideata da Webuild e ospitata al Museo dell’Ara Pacis, immergendosi in un racconto visivo e tecnologico sull’ingegneria che sta cambiando il volto dell’Italia e del mondo. Ad accoglierlo, l’Amministratore Delegato del Gruppo Webuild, […]

Mattarella “L’Onu resta centrale, ma la riforma è necessaria” ROMA (ITALPRESS) – “L’ottantesimo anniversario dell’ONU rappresenta un momento cruciale per riflettere. L’ONU ha indiscutibilmente contribuito a plasmare un ordine internazionale elaborando valori condivisi: pace, sicurezza e cooperazione internazionale, affermando la prevalenza del principio della coesistenza pacifica. Si tratta di valori che richiamano una visione collaborativa, dialogante, in cui il rispetto delle prerogative di ogni […]