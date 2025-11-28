Solidarietà concreta, Bastia Umbra sostiene i bambini fragili

Farmacie e istituzioni unite per aiutare famiglie in difficoltà

La settimana di raccolta solidale promossa dalla Fondazione Francesca Rava si è conclusa anche quest’anno con un risultato significativo a Bastia Umbra. L’iniziativa “In farmacia per i bambini” ha visto la partecipazione attiva delle farmacie comunali e di numerosi cittadini, che hanno donato prodotti di prima necessità e medicinali senza obbligo di prescrizione. L’obiettivo era sostenere i minori e le famiglie che vivono condizioni di povertà sociale ed economica, garantendo loro un aiuto concreto e immediato.

Il momento conclusivo si è svolto il 28 novembre, quando la dottoressa Roberta Gabrielli, responsabile del settore farmacie, insieme all’assessore Ermanno Cormanni, ha consegnato il materiale raccolto a Elisa Granocchia, responsabile del settore sociale e servizi alla persona, e all’assessora Elisa Zocchetti. La cerimonia ha rappresentato non solo la chiusura formale della campagna, ma anche un segnale di forte collaborazione tra istituzioni e comunità locale.

La partecipazione dei cittadini ha dimostrato come la solidarietà possa trasformarsi in un gesto quotidiano capace di incidere sulla vita di chi si trova in difficoltà. Bastia Umbra ha confermato la propria sensibilità verso i temi dell’inclusione e della tutela dei più piccoli, rafforzando il legame tra amministrazione pubblica e società civile.

La raccolta ha avuto un impatto tangibile: i beni donati saranno distribuiti alle famiglie seguite dai servizi sociali, offrendo un sostegno immediato e contribuendo a ridurre le disuguaglianze. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione verso l’infanzia vulnerabile, che la Fondazione Francesca Rava porta avanti da anni con progetti diffusi su tutto il territorio nazionale.

Il successo della campagna conferma l’importanza di unire le forze tra enti locali, associazioni e cittadini. Bastia Umbra ha dato prova di come la solidarietà possa diventare un patrimonio condiviso, capace di generare fiducia e speranza.