Allagato sottopasso via Atene, [Video] la storia si ripete, una gravità in più

Gravi carenze nella manutenzione e allerta non segnalata tempestivamente dal sindaco

di Giuseppina Grasso

Bastia umbra, dopo il grande temporale di questo pomeriggio, tutta allagata e non solo per l’intensità della pioggia ma per il fatto che anche questa volta tantissime forazze erano otturate segno che la manutenzione è deficitaria e gli impegni dell’ amministrazione solo nei proclami. C’è poco da commentare, i fatti, i video, le segnalazioni parlano da sole.

Quella che invece va denunciata, per la gravità e la superficialità, è la disattenzione da parte dell’amministrazione, in primis del Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della Protezione Civile del proprio territorio, nel segnalare tempestivamente l’allerta arancione : solo 12 ore fa è apparso il comunicato nella pagina fb del Comune, rispetto alla procedura che già da ieri aveva lanciato l’allerta nel nostro territorio, documento di allerta 298/2025 del 22 ottobre 2025 dove si segnalano per il nostro territorio l’allerta gialla per il 2, e l’allerta gialla e arancione per il 23. Infatti, siamo rimasti sorpresi che il Sindaco del Comune di Assisi, nostro confinante, già ieri pomeriggio, alle ore 17.29, aveva postato nella sua pagina fb l’allerta di oggi, mentre per il nostro tutto silenzio.

Ma il Sindaco di Bastia Umbra è molto più prodigo e attento nel farsi riprendere nei luoghi dove circa due anni fa abbiamo subito l’esondazione per l’ennesima apparizione teatrale riguardante la riapertura della passerella, che non per segnalare un pericolo imminente di cui, lo ripetiamo, lo è responsabile in prima persona.

Forse dovrebbe imparare che i social non si usano solo come personale palcoscenico, è Sindaco, e di questo si deve sempre ricordare. Al degrado del nostro territorio, alla mancanza di una seria pianificazione degli interventi di manutenzione e prevenzione, oggi, a ragione, si somma la superficialità.

Giuseppina Grasso Segretario comunale Forza Italia # BastiaUmbra