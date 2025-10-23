Passerella del cimitero pronta per i cittadini

Riapertura completata in vista della commemorazione
La passerella pedonale che conduce al cimitero comunale è tornata oggi pienamente accessibile, dopo gli interventi di manutenzione che ne avevano imposto la chiusura temporanea. L’opera, riaperta in tempo utile per la Commemorazione dei Defunti, restituisce alla cittadinanza un accesso comodo e sicuro a un luogo di profondo significato collettivo.
Come segnalato nel comunicato diffuso dal Comune di Gualdo Tadino, l’intervento ha consentito di ripristinare integralmente le condizioni di stabilità e fruibilità del passaggio, garantendo il decoro e la sicurezza per quanti si recheranno nei prossimi giorni al cimitero per onorare i propri cari.
La manutenzione ha interessato le parti strutturali e le superfici di camminamento, con un’attenzione particolare alla durabilità dell’opera e alla prevenzione di futuri deterioramenti. L’amministrazione ha ringraziato tecnici e operatori che hanno reso possibile la riapertura nei tempi previsti, un segnale di efficienza che ha incontrato l’apprezzamento dei cittadini.
Il collegamento ripristinato rappresenta un gesto di cura verso la memoria e verso la comunità, per restituire a tutti un luogo familiare e accessibile nei giorni dedicati al ricordo.
