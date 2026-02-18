Il centro congressi di Bastia Umbra ospita Open Day UniCittà

L’Apprendimento diventa protagonista all’UniCittà

Il panorama della formazione permanente si dà appuntamento nel cuore della provincia per una giornata dedicata interamente alla crescita personale e collettiva. Venerdì 20 febbraio 2026, gli spazi del Centro Congressi di Umbria Fiere si trasformeranno nel fulcro dell’iniziativa UniCittà, un progetto che ha saputo radicare nel tempo l’idea che non si smetta mai di imparare. Dalle ore 15:00 alle 20:00, la manifestazione “Apprendere, conoscere, imparare” metterà in mostra un ecosistema educativo che da anni rappresenta un pilastro fondamentale per la cittadinanza locale. Non si tratta di un semplice evento espositivo, ma della celebrazione di un percorso che mira a potenziare le abilità dei singoli al di fuori dei tradizionali circuiti scolastici, rispondendo a una necessità di sapere che non conosce limiti di età e che oggi è percepita come un diritto essenziale, come riporta il comunicato stampa di Irene Marra – Comune di Bastia Umbra.

L’Amministrazione Comunale, attraverso il coordinamento sinergico tra i settori del Sociale e della Cultura, ha strutturato UniCittà come una piattaforma capace di aggregare realtà eterogenee sotto un unico tetto. L’obiettivo primario è mappare e valorizzare tutti quei soggetti che, sul territorio, operano quotidianamente nel campo della trasmissione del sapere e dell’integrazione culturale. L’Open Day presso la capiente Sala L. Maschiella permetterà a enti pubblici e associazioni di presentare direttamente i propri programmi, creando un ponte immediato e senza filtri con gli utenti finali. Questa iniziativa rappresenta solo la fase iniziale di un piano strategico più ampio, che prevede la futura diffusione dei materiali didattici raccolti e l’esplorazione di nuovi modelli di sviluppo per l’istruzione non formale, rendendo l’offerta sempre più accessibile e tecnologica.

L’offerta didattica presentata durante l’evento è straordinariamente vasta e inclusiva, riflettendo la complessità della società moderna. Si spazia dall’apprendimento linguistico di respiro internazionale, curato da realtà consolidate come l’Università Libera e il Centro Culturale Islamico Arrahama, fino ai corsi di alfabetizzazione italiana per residenti stranieri promossi dal Cidis e dal Centro Volontariato Sociale legato alla Parrocchia di San Michele. La musica trova il suo spazio naturale con la Scuola Comunale, mentre il benessere e la salute sono rappresentati dai percorsi post-parto del Centro Sociale Campiglione e dalle sessioni di primo soccorso sull’uso corretto del defibrillatore gestite dalla Croce Rossa. È un mosaico di opportunità che abbraccia ogni aspetto della vita quotidiana, dalla prevenzione sanitaria alla pura espressione artistica.

L’elenco dei soggetti che costituiscono la rete UniCittà e che saranno presenti all’open day:

 Scuola di Musica Comunale di Bastia U. – Coop. Fare Musica

 Biblioteca Comunale Alberto La Volpe Bastia U. – Soc. Coop. Orologio

 Università Libera Bastia U.– Fare Coop. Sociale

 Ludoteca G. Rodari Bastia U.- Coop Asad

 Scuola della Cucina di Famiglia – Amministrazione Comunale e Gruppo Giovanile Costano

 Digipass Bastia U. – Fare Coop. Sociale

 Cidis Impresa Sociale ETS

 Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia U.

 Croce Rossa Italiana Comitato locale di Bastia Umbra

 Centro Sociale Campiglione – Accademia Creativa

 Circolo S. Bartolo – La Goccia Società Cooperativa Sociale

 Comitato Sociale ANSPI San Lorenzo

 Circolo culturale ricreativo di Ospedalicchio

 Parrocchia S.Michele Arcangelo, Bastia U. – Circolo ANSPI, Centro S. Michele Bastia –

Centro Volontariato Sociale

 Parrocchia di San Giuseppe – Costano

 Rione Moncioveta APS

 Rione Portella APS

 Rione San Rocco APS

 Rione Sant'Angelo APS

 Associazione corale Citta' di Bastia

 Associazione Fotografica Contrasti

 Associazione Ricreativa Culturale “Gruppo In Arte”

 Piccolo Nuovo Teatro

 Esperia Cinema Studio – Fare Coop. Sociale

 Centro Culturale Islamico Arrahma

 ALBASTIA Associazione Culturale Italo-albanese

 Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale di Bastia Umbra – USL N° 1 – Coop. Asad

 Centro Diurno Alzheimer Bastia – USL Umbria 1 – Consorzio Auriga

 Comitato Genitori Istituto Comprensivo Bastia 1

 Auser Volontariato Distretto Assisano

 Il Giunco O.D.V. Genitori e Amici Dei Disabili

 Casa Chiara Ass. Socio-Culturale

 Fondazione Angsa Umbria E.T.S.

 Casa di Quartiere Il Riccio A.P.S.

 Con Noi Associazione Per Le Cure Palliative O.D.V.

 Vi.Va. Partecipazione e Solidarietà Aps Onlus

 Centro Diurno Faccio Parte – Coop. la Fraternità dell'Associazione Comunita' Papa

Giovanni XXIII

Oltre alle competenze tecniche, l’evento mette in luce il valore inestimabile della manualità e della cura verso il prossimo. Non mancano infatti i laboratori dedicati alle tradizioni artigianali, come il ricamo, l’uncinetto e la lavorazione della cartapesta, che permettono di tramandare saperi storici alle nuove generazioni. Parallelamente, UniCittà rivolge lo sguardo alle fragilità sociali attraverso corsi specifici di cucina e percorsi formativi per i caregiver di pazienti affetti da Alzheimer, fornendo strumenti pratici a chi vive situazioni di assistenza complessa.

La vetrina di Umbria Fiere serve a consolidare l’identità di una comunità che investe sul capitale umano come risorsa primaria per il futuro. L’Amministrazione punta a rendere questo modello scalabile e duraturo, garantendo che ogni individuo possa trovare gli stimoli necessari per arricchire costantemente il proprio bagaglio di competenze sociali e professionali.