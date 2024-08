Al via l’VIII edizione di “Ospedalicchio in Festa” il 23 agosto

Al via l’VIII edizione – Il 23 agosto ha avuto inizio l’VIII edizione di “Ospedalicchio in Festa”, un evento che coinvolge da anni la comunità di Ospedalicchio, frazione di Bastia, nella sua organizzazione e promozione. Questa festa annuale è gestita dal Comitato Festa Ospedalicchio, un’associazione nata all’inizio del 2024 grazie al contributo di molti volontari che dedicano tempo ed energie per garantire il successo dell’evento.

Il presidente del comitato, Ivan Tortoioli, ha espresso la sua soddisfazione per l’inizio della festa, caratterizzato da una grande partecipazione della comunità locale. Tortoioli ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, dalle aziende agli sponsor che hanno supportato l’iniziativa, fino all’amministrazione comunale, che ha mostrato vicinanza e sostegno al nuovo comitato.

Il programma della festa, che si è aperta con la serata KaraOspe il 23 agosto, proseguirà fino al 1° settembre. In calendario sono previste diverse serate all’insegna della musica e del divertimento, con l’obiettivo di creare momenti di svago e aggregazione per tutta la comunità. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare per vivere insieme questa ottava edizione di “Ospedalicchio in Festa”.

La manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso per la frazione di Ospedalicchio, rappresenta un’importante occasione di socializzazione e coinvolgimento per i residenti di tutte le età. Fin dalla sua prima edizione, l’evento è stato pensato per valorizzare il senso di appartenenza alla comunità, creando momenti di condivisione e divertimento aperti a tutti.

Il Comitato Festa Ospedalicchio è nato all’inizio del 2024 con l’intento di dare nuova vita all’organizzazione della festa e coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini. Il comitato è composto da un gruppo di volontari che, nel corso degli anni, hanno deciso di mettere a disposizione le loro competenze e il loro tempo per la realizzazione dell’evento. Grazie a questo impegno collettivo, la festa ha potuto crescere e migliorare, attirando sempre più partecipanti.

Uno degli obiettivi principali del comitato è quello di garantire un evento che sia accessibile a tutti, senza distinzioni di età o provenienza, favorendo così la partecipazione di un pubblico eterogeneo. A tal fine, il programma della festa è stato pensato per offrire un’ampia gamma di attività e spettacoli, in modo da soddisfare i gusti e le aspettative di tutti.

Tra gli eventi in programma spiccano le serate musicali, che rappresentano uno dei momenti clou della manifestazione. Gli organizzatori hanno previsto una serie di concerti dal vivo, con artisti locali e non, per offrire al pubblico una vasta scelta di generi musicali. Oltre alla musica, non mancheranno le occasioni per gustare i piatti tipici della tradizione locale, grazie ai numerosi stand gastronomici allestiti per l’occasione.

L’evento rappresenta anche un’opportunità per le attività locali e gli artigiani del territorio, che possono promuovere i loro prodotti e servizi durante la manifestazione. La presenza di sponsor e partner commerciali è fondamentale per la riuscita della festa, poiché contribuisce a coprire i costi di organizzazione e a garantire un programma ricco e variegato.

Il successo di “Ospedalicchio in Festa” dimostra come la collaborazione tra cittadini, associazioni, aziende e istituzioni possa dare vita a iniziative di grande valore per la comunità. L’auspicio del Comitato Festa Ospedalicchio è che la partecipazione all’evento continui a crescere anche nelle prossime edizioni, per consolidare ulteriormente il legame tra i cittadini e la frazione.

Con l’VIII edizione ormai avviata, la comunità di Ospedalicchio si prepara a vivere giorni di festa e divertimento, in attesa di scoprire le sorprese che riserveranno le prossime serate.