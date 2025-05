Approvato il pacchetto sgravi TARI e opere per Bastia

Polemiche dell’opposizione, ma la maggioranza accelera

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Bastia Umbra, la maggioranza ha approvato un insieme di misure volte alla ripartenza economica e infrastrutturale della città. Il piano comprende sgravi sulla tassa rifiuti per le associazioni che organizzano feste patronali, oltre a uno stanziamento rilevante per opere pubbliche attese da anni. L’amministrazione ha annunciato interventi destinati a migliorare la qualità della vita e il decoro urbano, con l’obiettivo di restituire slancio a una città che punta a rinnovarsi profondamente.

Tra i progetti finanziati figurano il rifacimento delle strade cittadine, la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, attualmente soggetta a guasti frequenti a causa dell’obsolescenza degli impianti, e la messa in sicurezza di strutture e aree comunali. Tra queste, il recupero della Colonia di Santa Lucia, abbandonata da tempo, il completamento del Palazzetto dello Sport, la sistemazione della piazza di Ospedalicchio e la realizzazione della pista ciclabile in via Mantovani. L’ex Mattatoio comunale è inoltre inserito nei piani di recupero previsti.

L’impostazione dell’amministrazione non si limita a una logica di assistenza, ma intende promuovere una strategia di sviluppo integrato che coinvolge imprese locali, operatori culturali e cittadini attivi. La visione complessiva mira a una Bastia più efficiente, attrattiva e in grado di fornire servizi moderni. L’esecutivo locale sottolinea come il nuovo approccio amministrativo rappresenti una svolta rispetto al passato recente, giudicato come incapace di affrontare le difficoltà lasciate in eredità.

In merito alle agevolazioni TARI, l’amministrazione ha approvato l’esenzione della tassa per le feste patronali, con particolare riferimento al Palio. La misura è stata pensata per sostenere i rioni e le associazioni che ogni anno animano il calendario cittadino, alleggerendone il carico economico e permettendo loro di destinare le risorse ad attività culturali e aggregative. La decisione intende valorizzare l’impegno civico e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La minoranza consiliare ha espresso voto contrario, sollevando critiche ritenute dalla maggioranza strumentali e non costruttive. Secondo l’amministrazione, le opposizioni non hanno saputo offrire alternative e continuano a mostrare un atteggiamento ostile verso iniziative concrete a favore del territorio. L’esecutivo comunale evidenzia come le forze politiche ora all’opposizione siano state già bocciate dai cittadini nelle recenti elezioni, e sottolinea la necessità di responsabilità nel dibattito politico locale.

Con la conferma degli investimenti e delle esenzioni fiscali, il governo cittadino rafforza il proprio programma di rilancio urbano, culturale e sociale, ritenendo queste scelte essenziali per consolidare la ripresa e riaccendere la partecipazione attiva dei bastioli alla vita cittadina.