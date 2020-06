Clamoroso a Bastia Umbra, Erico Pecci si dimette da consigliere, la lettera

Erico Pecci, forse il rappresentante Pd più rappresentativo degli ultimi anni, si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Bastai Umbra. Abbozzare delle ipotesi, sul perché il “Piddino doc” sia arrivato a questa decisione, è cosa ardua.

Volontà di mollare la politica definitivamente? Non dimentichiamoci che Pecci è uomo dai molteplici impegni personali. O piuttosto è perché è giunto il tempo di lasciare spazio ai “giovani”, mettiamo gli apici in quanto, seppure sulla scena da tantissimi anni, Erigo è figura che non “Invecchia” ed è politico per tutte le stagioni.

Disamoramento per la politica? Non crediamo. Ma sicuro è il segno dei tempi che cambiano. Ora attendiamo che Pecci dia conferma o smentisca la notizia notturna.

Ed ecco il commento di Erigo Pecci

Come più volte condiviso è giunto il momento per me di passare la mano in Consiglio Comunale. Era ed è in quello che ci siamo dati come organizzazione esattamente due anni fa, il progetto di rinnovamento e consolidamento del Partito va avanti. Per chi mi conosce, sa che per me è una gioia, la possibilità di avere persone competenti e autorevoli con cui condividere i ruoli. Credo e spero che così facendo si liberano delle nuove occasioni di partecipazione che riportano in primo piano chi si è impegnato in questi anni ed in particolare nell’ultima campagna elettorale. Impostato il gruppo Consiliare il prossimo obiettivo dev’essere il Partito, dove c’è bisogno di serrare le fila intorno ad un segretario con idee e proposte nuove. Siamo stati fortunati e anche bravi diciamocelo, ci sono le persone giuste per sentirci pronti alle prossime sfide. Chi ci ha votato e preferito alle ultime elezioni deve continuare a pensare che è il PD c’è, un gruppo fatto di tante persone competenti. Un abbraccio a tutti.