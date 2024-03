Elezioni Bastia, Umbria Civica sostiene Catia Degli Esposti

Elezioni Bastia Umbra, Umbria Civica sostiene Catia Degli Esposti

Umbria Civica esprime grande soddisfazione per la candidatura di Catia Degli Esposti a sindaco di Bastia Umbra, proponendo per le prossime elezioni amministrative un progetto civico per il rilancio della città.

Il movimento civico più forte e strutturato della regione ritiene che tale figura sia quella maggiormente in grado di coinvolgere l’intera comunità, in un percorso di cambiamento utile a promuovere nuove strategie di sviluppo culturale, sociale ed economico capaci di restituire a Bastia Umbra il protagonismo che merita.

“Catia Degli Esposti – sottolinea Nilo Arcudi, coordinatore regionale di Umbria Civica – è una valida esponente del nostro movimento e siamo orgogliosi della sua candidatura. È una persona seria, competente e appassionata, che lavorerà bene a servizio di Bastia Umbra. Sosteniamo con forza la sua candidatura, anche per promuovere sul territorio un progetto politico che veda protagonista un movimento civico forte, in grado di parlare in maniera trasversale e propositiva all’intera comunità. Ringraziamo Catia per la disponibilità e Francesco Fratellini per il lavoro svolto e per aver condiviso questo percorso”.