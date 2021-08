Continuano i lavori di messa in sicurezza stradale a Bastia

Proseguono anche questo mese le manutenzioni stradali nel territorio di Bastia Umbra per una spesa di 300 mila euro. I lavori di asfaltatura sono iniziati lunedì 23 agosto per ulteriori 8 km di strade.

Le vie interessate sono : via Mantovani, viale Europa, via Galilei, via Costa primo tratto, via di Tordandrea, via Emilia Romagna, via Cipresso lungo tutto il tratto della pista ciclabile, via Morosini, via Monte Vettore. Sono stati investiti finora 800 mila euro per soddisfare gradualmente le maggiori criticità secondo un piano quinquennale per la sicurezza stradale.