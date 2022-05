Juniores Bastia Calcio 1924 promossa, bene settore giovanile Biancorosso

di Stefano Bibi

ancava la ciliegina sulla torta per il Settore Giovanile Agonistico del Bastia Calcio 1924 e i ragazzi di Mister Pagnotta non hanno tradito.arriva anche il salto di categoria per la Juniores che nello spareggio promozione ha sconfitto per 2 a 1 dopo i tempi supplementari l’Amerina vincitrice del Girone D del Campionato Regionale A2.

Reti di El Omri e Migni

I ragazzi biancorossi, dopo non aver sfruttato alcune ottime occasioni nei tempi regolamentari si sono trovati in svantaggio nell’extra time, ma con una reazione di orgoglio nel secondo tempo supplementare hanno ribaltato il risultato con le reti di El Omri e Migni portando a casa il meritato successo e raggiungendo l’ambito traguardo.

Il Bastia Calcio 1924 durante la stagione regolare ha dominato il Girone B totalizzando 59 punti frutto di 19 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

Complimenti a tutti cominciando con Mister Guido Renzetti Pagnotta, Massimiliano Aristei, Baldassarri Ivan, Betti Paolo, Cerutti Marco, Cristofani Ferrucio arrivando a tutti i nostri magnifici ragazzi: