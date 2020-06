Lega, un piano sicurezza per la città di Bastia Umbria

Già nel febbraio scorso, all’indomani di fatti di cronaca che avevano interessato alcune zone di Bastia, oggetto di atti di vandalismo e microcriminalità, la Lega aveva chiesto e ottenuto un tavolo con l’Amministrazione per presentare idee inerenti l’implementazione degli strumenti di sicurezza urbana. Con l’emergenza Covid-19 tutta l’ordinaria attività ha subito dei rallentamenti, ma il tema della sicurezza è stato sempre e rimane una priorità per la Lega, in particolare dopo gli episodi delle ultime settimane che hanno alzato nuovamente il livello di allerta e di preoccupazione tra la cittadinanza.

Per questo è stato presentato tramite mozione un piano sicurezza per il prossimo consiglio comunale, che prevede: l’ottimizzazione del sistema di videosorveglianza, incentivi per i privati, censimento della rete delle videocamere e installazione punti luce per la maggior efficienza degli stessi; piena attuazione del progetto “Controllo di vicinato” come previsto dal protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune firmato nel novembre 2019; stipulazione di convenzione con istituti di vigilanza privata per il presidio urbano notturno a sorveglianza del patrimonio e dei luoghi pubblici, in ausilio alla Polizia Locale; potenziamento di itinerari didattici e programmi di sensibilizzazione in ordine ai problemi legati a bullismo, cyber-bullismo, droga ecc.

Certi che un’Amministrazione di centrodestra vorrà condividere l’interesse a un tema importante per tutti noi e per la tranquillità dei cittadini di Bastia, abbiamo deciso di farci avanti con proposte concrete e di buon senso. Inoltre, a riprova del fatto che non siamo il partito dei monopattini e della regolarizzazione dei clandestini, preannunciamo che il prossimo fine settimana ci troverete nelle piazze umbre per scrivere il futuro della nostra Umbria, bella e sicura!