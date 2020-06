Al via i centri estivi per bambini e ragazzi fino a 15 anni

O ltre un mese fa, su impulso di un documento approvato all’unanimità dalla giunta regionale umbra, proponevamo al comune di Bastia Umbra mediante una mozione del gruppo consiliare del Partito Democratico di attivare immediatamente una fase di ascolto del territorio tramite l’associazionismo locale, il mondo del terzo settore, e ogni altra soggettività singola o associata ritenuta utile, per elaborare il piano dei bisogni del territorio per le politiche in oggetto e i progetti per le famiglie e i centri estivi e di co-progettare insieme alle realtà locali del terzo settore le migliori risposte possibili per l’infanzia e l’adolescenza del nostro territori o, favorendo l’accesso a questi servizi (grest, centri estivi, oratori, campus etc..) delle famiglie con maggiori fragilità ed economicamente più in difficoltà.

Pur non avendo avuto modo di discutere ancora in consiglio comunale di queste idee, siamo soddisfatti di prendere visione sul sito del comune di Bastia, nella sezione “AVVISI” l’avvio dei centri estivi organizzati dal comune stesso per bambini fino a 6 anni e per i bambini dai 12 ai 36 mesi.

Per i più grandi invece, sono previste attività organizzate da associazioni, parrocchia e privati.

Invitiamo i cittadini ad andare sul sito del Comune di Bastia Umbra, dove sarà possibile visionare le brochure illustrative, nonché redigere la domanda di iscrizione

Ci riserviamo di conoscere i dettagli nella sede preposta, ma per ora possiamo affermare che la sinergia tra il la maggioranza e il partito democratico, nonché tra l’istituzione comunale e le realtà locali del terzo settore sono riuscite a fornire un supporto alle famiglie, oggi più che mai, vittime di questa grave situazione sociale ed economica.

La collaborazione in seconda linea, silenziosa e concreta è stata una precisa scelta del Partito Democratico di Bastia che oggi si dimostra premiante.