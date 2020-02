Movimento 5 Stelle di Bastia Umbra sempre impegnato tra la gente

Vale sempre la pena investire parte del proprio sabato per incontrare i cittadini! Accade solo ai gazebo informativi del movimento CINQUE STELLE: -Una senatrice a disposizione dei cittadini tutto il pomeriggio per dare risposte. -Cittadini indignati per quanto sta accadendo al Senato

-Cittadini che si fermano per dare supporto anche economico per sostenere le attività sul territorio (tutti sanno che non prendiamo rimborsi elettorali) altri che prenotano l’autobus per andare a Roma a protestare contro una casta che non si arrende

(Anna Mastrobuono)