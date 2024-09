Le imprese di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara dominano il mercato

di Giancarlo Lunghi

Le Top Aziende del Comprensorio Valle Umbra Nord che comprende i comuni di Assisi Bastia Umbra Bettona e Cannara sono, in ordine di fatturato riferito all’anno 2022, così come riportato dall’Osservatorio delle imprese, la Forini spa, storica azienda fondata da Antonio Forini nel 1933 con sede in Bastia Umbra che fattura 160 milioni ed ha 50 dipendenti ed opera nel settore del gasolio, dei carburanti ad alte prestazioni, dell’energia elettrica, del gas, della fibra e delle costruzioni edili.

La ISA Industrie Scaffalature Arredamenti, con sede in Bastia dove avviene l’intera produzione e il cui fatturato ammonta a 138 milioni, nasce nel 1963 da una iniziativa del suo fondatore Francesco Rossi e con Carlo Giulietti, Presidente dal 1985, ed è specializzata nella refrigerazione professionale e nell’arredamento di locali pubblici. Esporta in 115 Paesi prodotti di qualità ad alto tasso di tecnologia e innovazione. Rappresenta la punta di diamante delle aziende della nostra zona e dà lavoro a circa 700 dipendenti ed ha un indotto molto importante.

Attualmente opera nel nuovo stabilimento di 65 mila mq. coperti, inaugurato nel 2017, dotato delle più avanzate tecnologie innovative di produzione e logistica e di uno spazio importante per la ricerca e lo sviluppo.Ad oggi Brunello Cucinelli ha acquisito la maggioranza delle azioni di questa importante azienda. La Molitoria Umbra srl con sede ad Ospedalicchio di Bastia Umbra che fattura circa 128 milioni, è un’azienda produttrice di semola di grano duro per pasta secca, fresca, artigianale e per la panificazione con un organico di 37 dipendenti.

La Mignini & Petrini spa, con sede in Assisi, nasce nel 2007 dall’unione di due storiche aziende protagoniste dell’industria alimentare italiana dalla metà dell’800 presso i rispettivi siti produttivi di Ponte San Giovanni e Bastia, fattura 123 milioni che provengono dalla vendita di circa 3,5 milioni di quintali di alimenti per animali ed è un complesso che dà lavoro a 98 dipendenti, diversi collaboratori esterni e tiene rapporti con oltre 5 mila clienti fra allevatori e rivenditori.

La SCAI spa con sede a Bastia umbra fattura 109 milioni, ha 142 dipendenti e si occupa di commercio di macchinari e attrezzature per l’agricoltura La Manini Prefabbricati spa con sede in Assisi, creata da Arnaldo Manini oltre sessanta anni fa, angelano doc, specializzata nella fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia ha raggiunto un fatturato di 97 milioni e 250 dipendenti. Creata come piccola impresa per la produzione di travetti in cemento, oggi è specializzata nella realizzazione di strutture prefabbricate e di sistemi di rilevazione delle anomalie statiche e dinamiche. di edifici prefabbricati. ed opera in quattro stabilimenti in Italia ma ha un respiro anche internazionale.

La FA Group, fonderie Tacconi, con sede in Assisi fattura 77 milioni ed ha 182 dipendenti ed opera per le fusioni di componentistica complesse in acciaio e ghisa e rappresenta una quota consistente del mercato automotive. La Sir Safety System spa Assisi, che produce confezione di camici, ed altri indumenti da lavoro, fattura 76 milioni ed ha 203 dipendenti, oggi è azienda internazionale di produzione e commercializzazione dell’ampia gamma di prodotti per la sicurezza dei lavoratori, abbigliamento da lavoro, calzature infortunistiche e dispositivi di protezione individuali. Gino Sirci che l’ha fondata, ha iniziato la sua attività nel 1979 con la missione di proteggere chi lavora e creando nel corso degli anni le basi di un’impresa di successo. In campo sportivo la Sir Volley ha vinto campionati a livello nazionale e mondiale ed è una grande realtà che ha proiettato Perugia e l’Umbria a livello internazionale. Iron spa Assisi opera nel settore siderurgico sin dal 1986 ed ha maturato una notevole esperienza nella trasformazione degli acciai e colloca la sua produzione in Italia ed all’estero, fattura circa 62 milioni ed ha 48 dipendenti.

La Concetti spa con sede a Bastia fattura 51 milioni ed ha 272 dipendenti, produce soluzioni automatiche per il confezionamento di prodotti sfusi e mette a disposizione una solida esperienza nel packaging dei materiali più difficili. Tutte le fasi di progettazione, sviluppo e fabbricazione sono svolte sotto l’attento controllo di personale altamente qualificato in gran parte giovane. Siamo di fronte ad un complesso di attività industriali di notevole importanza che operano in Bastia Umbra, comune tradizionalmente da sempre all’avanguardia nell’industria e nel commercio e Assisi che ha due zone industriali di rilievo a Santa Maria degli Angeli e Petrignano, ma non scherza neanche il Comune di Bettona che oltre a vantare un’agricoltura di prim’ ordine ha attività industriali interessanti, mentre a Cannara esistono aziende di minore dimensione, con vocazione artigianale e comunque da tenere nella giusta considerazione e che valorizzano l’economia di quel territorio.