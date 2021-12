Centro vaccinale e drive through creano numerosi disagi ai cittadini

“La presenza in via del Lavoro a Bastia Umbra del centro vaccinale e del drive through per la somministrazione di tamponi, sta creando numerosi disagi ai cittadini, è necessario intraprendere soluzioni immediate”. Sul tema interviene il capogruppo Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli.

“In particolare nelle ore di punta – spiega Pastorelli – o nei periodi di maggior affluenza, si creano fastidiosi ingorghi di auto che spesso costringono l’utente a file interminabili o addirittura a dover rinunciare alla prestazione sanitaria.

Per risolvere questi inconvenienti reputiamo indispensabile provvedere a dislocare sia il drive through, sia il centro vaccinazioni di Bastia Umbra e considerare una soluzione più adeguata alle esigenze del territorio. A tal proposito si potrebbero predisporre entrambe le attività presso il PalaEventi di Assisi, una struttura funzionale, logisticamente adatta alle necessità dei cittadini e già sperimentata con successo in passato.

Tale espediente andrebbe a risolvere i disagi dovuti al traffico di auto e consentirebbe un migliore afflusso di utenti. A tal proposito ho già avviato un’interlocuzione positiva con l’amministrazione comunale di Assisi che si è detta disponibile a mettere a disposizione la struttura. Come Lega Umbria ci faremo carico di presentare la proposta agli organi competenti”.