Festa dell’Europa 8-9 maggio, illuminazione monumento colore blu

Il prossimo 9 maggio sarà la giornata che commemora la nascita dell’Unione Europea. Tra le proposte volte a ricordare c’è quella di illuminare di Blu edifici importanti. Il Comune di Bastia Umbra per celebrare la Giornata ha predisposto l’illuminazione di colore Blu dell’edificio che caratterizza maggiormente la centrale Piazza Mazzini, – la chiesa parrocchiale di San Michele – grazie alla disponibilità dell’ente religioso e del parroco, Don Marco Armillei. Particolarmente significativa la Giornata anche per i Gemellaggi pluridecennali che l’Amministrazione Comunale ha in essere con 4 Comuni europei: Höchberg (Germania), Luz-St-Sauveur (Francia), Sant Sadurni d’Anoia(Spagna), Karansclapujto (Ungheria).

La pandemia ha costretto a fermare anche gli scambi con i cittadini e gli amici dei comuni gemellati ma non si è stati fermi, è in fase di ultimazione un sito dedicato ai gemellaggi comunali, curato dall’Ass. Bastia Gemellaggi (Presidente d.ssa Monia Minciarelli). Per la costruzione del sito ci si è rapportati con i Comuni gemellati e una volta messo on-line il sito rappresenterà un importante veicolo di promozione verso la cittadinanza e rafforzamento dei rapporti tra comuni europei particolarmente sentiti a Bastia Umbra, tra associazioni e famiglie. Il Sindaco Paola Lungarotti a nome dell’Amministrazione Comunale, ricorda che “tra i principi basilari della festa dell’Europa (9 maggio) c’è la celebrazione della pace e l’unità in Europa.

Credo fermamente in questi valori e ritengo che il messaggio ai giovani non possa che essere rafforzato dai segnali simbolici e concreti che come Amministrazione Comunale abbiamo scelto di attuare, limitatamente alle restrizioni che la pandemia impone; un sentito ringraziamento va a tutti coloro che negli anni hanno collaborato alla crescita dei rapporti con i Comuni “amici” e gemellati, un rapporto che ci manca e che a breve speriamo di poter ricominciare a vivere”.