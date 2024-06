Erigo Pecci, al Ballottaggio, sottolinea le Differenze tra ‘Noi’ e ‘Loro’

Erigo Pecci, nel suo recente intervento, ha messo in evidenza una distinzione fondamentale tra “noi” e “loro”. Questa differenza è stata illustrata durante la diretta di “Nero su Bianco”, dove Paola Lungarotti ha rivelato apertamente che l’accordo orchestrato da Perugia ha un unico obiettivo: impedire la vittoria del centro sinistra.

Pecci e il suo team hanno sempre promosso una politica basata sulla proposta, l’ascolto e la partecipazione, mettendo in primo piano i loro progetti e idee, con Bastia come fulcro delle loro attività. Al contrario, dall’altra parte, ci sono due individui che hanno stretto un accordo sottobanco, focalizzato esclusivamente sulla divisione delle posizioni di potere. Questo accordo non ha alcuna intenzione o visione comune, se non quella di ostacolare la vittoria del centro sinistra.

Di fronte a questa situazione, Pecci sottolinea che ora più che mai, è possibile un’altra Bastia. Questa affermazione rappresenta un appello alla comunità di Bastia per un cambiamento, per una città che può essere diversa e migliore. Con le parole d’ordine #peccisindaco, #unitiperbastia e #unaltrabastiaèpossibile, Pecci invita tutti a credere in una nuova visione per Bastia.