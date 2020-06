Bastia, attesa per il Consiglio federale in caso di Eccellenza nessun dramma

Serie D

di Leonello Carloni

BASTIA UMBRA Il destino calcistico del Bastia, resta ancora sospeso fra il presente (il campionato di Eccellenza) e il futuro, meno probabile, della serie D. Questo al momento il quadro esatto di un possibile collocamento della società presieduta da Sandro Mammoli. Tutti sono in trepida attesa della sentenza del Consiglio Federale in programma per lunedì 8 a modificare oppure a confermare la decisione presa dalla Lnd, secondo il presidente Cosimo Sibilia, oramai quasi irrevocabile.

Ma se il Bastia Calcio, sarà costretto a ripartire dal campionato di Eccellenza, pur avendo subito una vera ingiustizia (retrocessione a tavolino senza la disputa dei play out), nessuno ne farà un dramma sportivo. La struttura societaria e soprattutto quella organizzativa e sportiva, è pronta ad adeguarsi alla nuova stagione agonistica. Alle sue spalle infatti, c’è un attività quella del settore giovanile in continua espansione, grazie al lavoro svolto dietro le quinte e lontano dai riflettori della notorietà, da uno staff di allenatori, capaci e competenti che stanno plasmando e formando i nuovi giocatori della futura prima squadra.

E tutto questo, potrebbe avvenire nel caso di Eccellenza con meno pressioni tecniche e soprattutto con quella tranquillità programmatica ormai un difetto per molte società. Tutto sarà possibile, dunque, solo quando dopo lunedì, si potrà conoscere il futuro campionato del Bastia. Nessuno però, dimenticherà in fretta questa forzatura istituzionale non arrivata dal verdetto del campo ma in seguito ad una decisione presa dietro una scrivania da una esistente burocrazia di cui si conoscono oramai i nomi e forse anche i volti ,di chi muove le leve del comando ma non quelle per fortuna della passione della gente.

Ma, in ogni caso, per avere certezze non resta che attendere poco tempo: lunedì 8 il Consiglio federale porrà fine a questa lunga e triste storia.