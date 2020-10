Commercianti riuniti per dare ’voce’ e un futuro alla categoria

Lupattelli (Confcommercio) «Tra le proposte quella degli orari prolungati»

«Ho promosso la riunione per favorire un confronto con i colleghi sulle soluzioni possibili – ha detto Sauro Lupattelli, presidente Confcommercio –. Abbiamo avanzato ipotesi come orari prolungati o possibili prenotazioni per evitare disagi ai clienti. Vogliamo coinvolgere l’amministrazione comunale perché possa aiutarci a trovare una soluzione utile e praticabile». Nessuna decisione ancora presa in attesa di coinvolgere il maggior numero di commercianti possibile.

«Il confronto è iniziato e proseguirà nei prossimi giorni. Una linea operativa dovremo trovarla entro ottobre coinvolgendo i clienti perché qualunque scelta dovrà soddisfare le esigenze di tutti. Chiediamo alla Giunta una collaborazione non solo formale». m.s.