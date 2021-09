Si è chiusa la rassegna degli appuntamenti estivi a Bastia

Chiama o scrivi in redazione

🖨 Rassegna Stampa 🖨 Si è chiusa la rassegna degli appuntamenti estivi

di Flavia Pagliochini

Si chiude la rassegna rEstate a Bastia, che era iniziata il 29 giugno per iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con le numerose realtà di promozione culturale e sociale del territorio coordinate dalla Cooperativa Fare e Associazione culturale Riverock in collaborazione con Confcommercio, Fipe Umbria e Impresa & Sviluppo di Bastia Umbra. Tra sabato e domenica nel coro di Sant’Anna si sono esibite le voci bianche del Coro Aurora con “Il ragazzo col Violino“; il tema scelto dal coro, diretto da Stefania Piccardi, è una fiaba di Roberto Piumini, con le musiche originali di Andrea Basevi.

In seguito l’inaugurazione del murales realizzato dagli street artist Matteo Fronduti e David Lanzi e promosso dal Comune insieme a Istituto comprensivo Bastia I. L’opera è stata realizzata sulla parete della scuola Colomba Antonietti e il tema del murales è stato scelto proprio dai giovani tramite il sondaggio “Vietato ai maggiori di 18 anni”. “Un ringraziamento particolare a Stefania Finauro, dirigente dell’Ic Bastia 1, all’insegnante Cristina Rossi e ai giovani che hanno partecipato al bando di digital storytelling e che ci hanno raccontato il lavoro svolto nei giorni passati”, dicono dal Comune.