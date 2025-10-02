Fiaccolata a Bastia Umbra in Difesa dei Diritti Palestinesi

Appuntamento serale in piazza del Comune per la Flotilla
Una fiaccolata per Gaza illuminerà questa sera, dalle 21, Piazza del Comune di Bastia Umbra, promossa dalla Coalizione Civico Progressista Bastia Umbra. L’iniziativa, resa nota direttamente dalla fonte del comunicato, vuole sottolineare l’impegno civile verso la tutela dei diritti umani, la libertà, la solidarietà e la giustizia internazionale. I partecipanti sono invitati a portare fiaccole e a unirsi in un gesto simbolico di luce e speranza, a sostegno della Flotilla per Gaza. La manifestazione intende rafforzare la coscienza collettiva sulla situazione palestinese e promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza. La Coalizione ribadisce che il momento sarà di riflessione e unità, per esprimere vicinanza e attenzione verso la comunità internazionale.
