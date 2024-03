Giornata Internazionale della Donna 8 Marzo 2024

Le iniziative dedicate

Nella Giornata Internazionale della Donna, 8 Marzo 2024, tornano le iniziative a Bastia Umbra nell’ambito del Tavolo Comunale delle Pari Opportunità, degli Assessorati alle Pari Opportunità e Politiche Scolastiche, Cultura.

Venerdì 8 Marzo, ore 18.00, presso l’Auditorium Sant’Angelo, il riconoscimento della “Mimosa d’oro”, dedicata a una donna che per la sua attività sociale, educativa, culturale, si sia particolarmente distinta nella nostra città.

In questa V^ edizione il riconoscimento andrà a Orietta Stortini, in virtù dell’importante azione sociale svolta nel nostro territorio con la seguente motivazione: «A Orietta Stortini, storica ostetrica bastiola, per essere stata una delle ultime ostetriche presenti ai tempi in cui avveniva ancora il parto in casa, appoggio sicuro ancora oggi di mamme e nonne per il primo bagnetto in casa del bebè e sapienti consigli sulle antiche usanze utilizzate per migliorare l’allattamento e lo svezzamento e tanto altro in un settore che è fondamentale alla vita di tutta l’umanità e di cui sempre più si sentono necessità e mancanza. Assegnando all’ostetrica Orietta Stortini questo riconoscimento vogliamo ricordare tutte le donne che come lei hanno portato avanti questa professione così socialmente importante e ancora oggi non hanno perso l’energia e il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni conoscenze, più o meno antiche, con dedizione e disponibilità a titolo pressochè gratuito con spirito di sorellanza e solidarietà tra donne» – Queste le parole del Sindaco Paola Lungarotti e dell’Assessore Daniela Brunelli, dalla lettera indirizzata alla signora Orietta.

La cerimonia sarà arricchita da testimonianze e fotografie d’epoca.

Contestualmente, sarà inaugurata la mostra di pittura dell’artista Giovanna Gubbiotti.

Il secondo appuntamento dedicato alla Giornata Internazionale della Donna sarà Lunedì 11 Marzo, alle ore 20.45, presso il Cinema Teatro Esperia con il dott. Mauro Mario Mariani, una serata tra salute e spettacolo dedicata al benessere femminile, “Prospettiva Rosea, alla ricerca dell’equilibrio”, in viaggio tra energia, chimica e soma della donna. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, prenotabile tramite whatsapp al n. 3383600774.

Mauro Mario Mariani, volto noto TV (Uno Mattina e Linea Bianca), è medico chirurgo, specialista in angiologia. E’ lui stesso a raccontarsi Mauro Mario Mariani (mangiologo.it)

«Mi definiscono mangiologo, per la mia attività professionale dedicata alla corretta alimentazione Mediterranea come prevenzione e terapia. Sono diplomato in omeopatia, omotossicologia e disciplina integrale e sono da dieci anni docente presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, dopo aver tenuto docenze in diverse Università italiane già dal 2006. Porto avanti la mia mission sul #comunicaresalute con libri, docenze, consulenze per aziende, pubblicazioni scientifiche, stage formativi, seminari, incontri pubblici e programmi televisivi sui canali Rai tra cui Porta a Porta, Linea Verde, Cose dell’altro geo, E se Domani, Uno Mattina e Buongiorno Benessere. Da sette anni in qualità di nutrizionista sono presente ad ogni puntata della trasmissione “Linea Bianca” su Rai1. Ho esperienza trentennale in terapia chelante dei metalli tossici e stress ossidativo. “Il Tao dell’Alimentazione” (2015), “Prospettiva Rosea – alla ricerca dell’equilibrio” (2019) e “Ricomincio da EmME” (2020) sono le mie pubblicazioni in qualità di autore

Alla realizzazione dello spettacolo hanno collaborato volontari di varie associazioni e sponsor.»

Con la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” saranno due le iniziative dedicate alla Giornata dell’8 Marzo. Dall’1 al 9 Marzo 2024 Dolci Piccole Grandi Donne, letture dedicate alle scuole della città; Martedì 12 Marzo alle ore 10.30, Letture con la pancia per mamme in dolce attesa, in collaborazione con il Centro Donna dell’Ospedale di Assisi.

La cittadinanza è invitata a partecipare a tutte le iniziative