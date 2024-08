Servizio di facilitazione Digitale presso lo Spazio Coworking in Via Battisti a Bastia

E’ attivo il servizio di Facilitazione Digitale presso lo Spazio Coworking in Via Cesare Battisti 11 a Bastia Umbra, inaugurato a marzo 2024. Si tratta di un progetto reso possibile grazie ai fondi PNRR della Misura 1.7.2 “Reti di Facilitazione Digitale” in cui “facilitatori digitali” qualificati offrono assistenza gratuita e formazione, agevolando la risoluzione di questioni e ostacoli legati al mondo digitale.

Il Punto Digitale Facile si configura come un utilissimo strumento di facilitazione nella compilazione di domande e modulistica relativa ai servizi offerti dal Comune come, ad esempio il servizio Mensa, Trasporto scolastico e i servizi per famiglie e minori. Inoltre, sarà possibile ricevere supporto su un’ampia gamma di servizi, tra i quali l’Identità Digitale (SPID e CIE), indirizzi e-mail e PEC, Passaporto Online, digitalizzazione di istanze e documenti, richieste di bonus e molto altro ancora.

In futuro il servizio sarà costantemente implementato per offrire una maggiore copertura e supporto nell’accesso ai Servizi offerti dal Comune (come Inps e Previdenza Sociale) rendendo lo sportello un punto di riferimento per i cittadini al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti.

Per poter usufruire del servizio senza attese e in totale riservatezza, i cittadini possono contattare il numero indicato al fine di fissare un appuntamento.

Oggi vengono richieste competenze digitali sempre maggiori per fronteggiare i problemi della quotidianità, e avere un Ufficio preposto a disposizione della cittadinanza non può che essere uno strumento di aiuto e facilitazione.

Lo Sportello di Via Cesare Battisti 11 è aperto ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e, nel pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Lo sportello rimarrà chiuso per la settimana di Ferragosto riaprendo il 20 agosto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli operatori dello Sportello al numero 075 8138448 o visitare direttamente il link digipass.regione.umbria.it/prenota

Link all’avviso nel sito

https://www.comune.bastia.pg.it/c054002/po/mostra_news.php?id=3349&area=H