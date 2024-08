Sopralluogo dell’Assessore Rosignoli al cantiere di Via Roma

Nei giorni scorsi, l’Assessore Rosignoli ha effettuato un sopralluogo in Via Roma per monitorare l’avanzamento dei lavori. Durante la visita, è stata posta particolare attenzione alla tipologia del manto stradale stampato, con un focus sulla corretta fruibilità delle vie pedonali per i portatori di handicap che utilizzano sedie a rotelle.

L’Assessore ha sottolineato l’importanza di adottare tutti i provvedimenti necessari per minimizzare i disagi dovuti alla conformazione della superficie stradale. Sebbene questa superficie svolga una funzione di dissuasione della velocità per i veicoli in transito, non deve causare impedimenti per la fruizione ciclopedonale, specialmente nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni e dei disabili in carrozzina.

Durante il sopralluogo, Rosignoli ha esaminato attentamente le soluzioni adottate per garantire la sicurezza e l’accessibilità delle vie pedonali. È stato evidenziato come il manto stradale stampato possa rappresentare una sfida per i disabili, ma con le giuste misure, è possibile garantire una fruizione sicura e agevole per tutti.

L’Assessore ha ringraziato il team di lavoro, in particolare Fabrizio Galli, per il prezioso contributo nel testare le soluzioni adottate. Galli ha fornito feedback utili per migliorare ulteriormente l’accessibilità delle vie pedonali.

Il sopralluogo ha permesso di identificare alcune aree critiche che necessitano di interventi specifici. Tra queste, la necessità di livellare alcune sezioni del manto stradale per evitare dislivelli che potrebbero rappresentare un ostacolo per le sedie a rotelle. Inoltre, è stato discusso l’uso di materiali antiscivolo per aumentare la sicurezza dei pedoni, specialmente in caso di pioggia.

Rosignoli ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire che i lavori vengano completati nel rispetto dei tempi previsti e con la massima attenzione alla sicurezza e all’accessibilità. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con i cittadini per raccogliere suggerimenti e segnalazioni utili a migliorare ulteriormente il progetto.

Il cantiere di Via Roma rappresenta un’importante opera di riqualificazione urbana, mirata a migliorare la viabilità e la sicurezza della zona. L’Assessore ha espresso soddisfazione per l’avanzamento dei lavori e ha confermato che verranno effettuati ulteriori sopralluoghi per monitorare costantemente la situazione.

In conclusione, il sopralluogo dell’Assessore Rosignoli ha evidenziato l’importanza di un approccio attento e inclusivo nella gestione dei lavori pubblici. La sicurezza e l’accessibilità delle vie pedonali sono priorità fondamentali per garantire una città vivibile e accogliente per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro capacità motorie.

L’amministrazione comunale continuerà a lavorare in stretta collaborazione con i tecnici e i cittadini per assicurare che ogni intervento sia realizzato nel rispetto delle esigenze di tutti. Il prossimo appuntamento per un aggiornamento sui lavori è previsto per il mese prossimo, quando verranno presentati i progressi e le eventuali modifiche apportate al progetto.

Il sopralluogo in Via Roma rappresenta un esempio concreto dell’impegno dell’amministrazione nel migliorare la qualità della vita urbana, con un’attenzione particolare alle esigenze dei più vulnerabili.