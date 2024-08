Inizio del Campionato d’Eccellenza per il Bastia Calcio

Questa mattina, presso lo Stadio Comunale “Ezio Degli Esposti”, si è tenuta la presentazione della stagione 2024-2025 della prima squadra del Bastia Calcio, che parteciperà al Campionato d’Eccellenza. All’evento erano presenti l’Assessore Rosignoli, il Presidente Mammoli, il Direttore Generale Marchi, l’economo Paffarini, il Dirigente Brunetti, il Segretario Betti e il DS Matteo Mammoli.

Durante la presentazione, il Presidente Mammoli ha rivolto un saluto e un augurio all’intera rosa della squadra, auspicando una stagione di successo. Il Direttore Generale Marchi, l’economo Paffarini, il Dirigente Brunetti, il Segretario Betti e il DS Matteo Mammoli hanno espresso il loro sostegno alla squadra.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto allo staff tecnico, composto dall’Allenatore Alessandria, dai preparatori Boccuti e Aristei, e dal Direttore Sportivo David Ricci. L’Amministrazione Comunale ha augurato il meglio al Bastia Calcio per l’inizio del campionato, sperando che la squadra possa ottenere grandi successi sportivi.

La stagione 2024-2025 rappresenta un’importante sfida per il Bastia Calcio, che si prepara ad affrontare il Campionato d’Eccellenza con determinazione e impegno. La squadra, composta da giovani talenti e giocatori esperti, è pronta a dare il massimo in ogni partita, con l’obiettivo di raggiungere risultati significativi.

Il Presidente Mammoli ha sottolineato l’importanza del supporto dei tifosi, invitandoli a seguire la squadra durante tutta la stagione. “Il sostegno dei nostri tifosi è fondamentale per noi. Speriamo di vedere lo stadio pieno in ogni partita, perché il loro entusiasmo ci dà la carica per affrontare ogni sfida”, ha dichiarato Mammoli.

Il Direttore Generale Marchi ha evidenziato l’importanza della preparazione atletica e mentale della squadra. “Abbiamo lavorato duramente durante la preparazione estiva per arrivare pronti all’inizio del campionato. Siamo fiduciosi che i nostri sforzi saranno ripagati sul campo”, ha affermato Marchi.

L’Allenatore Alessandria ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto finora e ha ringraziato lo staff tecnico per il loro impegno. “Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto finora. Voglio ringraziare i preparatori Boccuti e Aristei per il loro contributo fondamentale. Siamo pronti per affrontare questa nuova stagione con determinazione”, ha dichiarato Alessandria.

Il Bastia Calcio si prepara quindi a vivere una stagione intensa e ricca di emozioni, con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti nel Campionato d’Eccellenza. La squadra è determinata a dare il massimo in ogni partita, con la speranza di regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi e alla città di Bastia Umbra.

L’Amministrazione Comunale ha ribadito il suo sostegno alla squadra, augurando il meglio per la stagione 2024-2025. “Siamo orgogliosi del Bastia Calcio e siamo sicuri che i nostri ragazzi daranno il massimo in campo. Auguriamo loro una stagione di successi e soddisfazioni”, ha dichiarato l’Assessore Rosignoli.

Con l’inizio del Campionato d’Eccellenza, il Bastia Calcio è pronto a scendere in campo con grinta e determinazione, rappresentando con orgoglio la città di Bastia Umbra.