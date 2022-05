Calcio, Angelana salva in eccellenza, Bastia giù

di Lorenzo Capezzali

Angelana salva in eccellenza, Bastia giù. Questo il verdetto del maxi derby play out finito 4-2 per i giallorossi angelani. Scoppiettante la farà con rapidi coinvolgimenti di fronte, azioni ficcanti in area di rigore, agonismo alle stelle per un campanile dal sapore antico, soli che oggi c’era in ballo la conferma e la discesa all’inferno della promozione. Angels sugli scudi, dunque, con forza d’idee e plastica presenza fisica sul campo.

Il Bastia se ne parte con l’onore delle armi e con il disagio di trovarsi catapultato all’indietro verso un campionato non all’altezza del rango societario. Bengake e Confessore portano in avanti gli astanti angelani al termine di coese giocate di prima. Mennini ed l’autorete di Buini nella seconda parte riportano il punteggio sul 2-2. Era il momento dell’equilibrio tecnico- tattico tra i contendenti all’apice di una gestione agonistica senza soste.

I tecnici facevano la loro parte con indicazioni tattiche e solerzie fisiche ai propri beniamini. Bartolini e Ventanni producevano il colpo finale fissando il risultato sul 4-2 che dava all’Angelana la certezza del finale.

Così è stato con gli autori dell’Angelana a fare festa e canti e con i dirimpettai bastioli presi dallo sconforto della retrocessione. Opposti commenti dei due rispettivi allenatori dando appuntamento al prossimo anno.