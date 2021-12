Chiama o scrivi in redazione

Calcio, anticipato a sabato il derby Bastia 1924 – Assisi Subasio

La partita si disputerà allo stadio Carlo degli Esposti alle ore 14:30

Il

Derbysi giocheràdicembre.

Partita non facile per il Bastia che dovrà affrontare gli assisani in piena zona retrocessione.

Ad arbitrare la gara, con fischio di inizio alle ore 14:30, sarà il signor Pietro Aloi della sezione di Gubbio, sarà assistito nell’occasione da Lorenzo Papapietro e Pierluigi Stocchi entrambi della sezione di Foligno.

Al Carlo Degli Esposti il Bastia sarà privo di mister Caporali fermato dal giudice sportivo per una giornata. Per l’Assisi, invece, squalificato per due giornate Morosi.