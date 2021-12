Presentazione a Bastia di “Il Diario di Virgilio Angelini”

Sabato 4 dicembre sarà presentata la pubblicazione “Il Diario di Virgilio Angelini, Memorie di vita a Bastia Umbra (1903-1904)” presso l’Auditorium Sant’Angelo alle ore 17.00

La trascrizione del Diario manoscritto, conservato dalla locale associazione Pro Loco è stata arricchita da note e indici analitici, utili per scoprire notizie e informazioni riguardanti fatti, luoghi e personaggi della nostra città e dei paesi limitrofi, così come nazionali. Una miniera di informazioni quella che arriva a noi, edita per Futura Edizioni, con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra. Intorno alla presentazione farà da cornice una mostra di foto d’epoca, dalla collezione fotografica d’epoca Pro Loco Bastia Umbra, a ricreare l’ambientazione in cui vissero i personaggi protagonisti del diario manoscritto. La presentazione sarà introdotta dal Presidente della Ass. Pro Loco Bastia, Raniero Stangoni.

Seguiranno i saluti e gli interventi del Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Bastia Umbra, Prof.ssa Paola Lungarotti, il Dott. Mario Squadroni, Presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, il prof. Massimo Mantovani, curatore dell’introduzione alla pubblicazione, della dott.ssa Monica Falcinelli, curatrice del lavoro di trascrizione e redazione dell’apparato critico di corredo al testo, responsabile della Collezione d’epoca della locale Associazione Pro Loco, con la collaborazione dei componenti il Direttivo del sodalizio.

Evento nell’evento, “E luce fu!”, a cura dell’attore Rodolfo Mantovani, una rappresentazione in chiave teatrale degli avvenimenti narrati nel diario. Sarà lui a guidare gli spettatori in un viaggio a ritroso nel tempo verso il 1903, data di accensione della luce elettrica a Bastia, tra le prime città dell’Umbria, uno degli eventi più importanti raccontati nel diario, una straordinaria cronaca in diretta di un avvenimento eccezionale.

La collezione d’epoca Pro Loco Bastia Umbra costituisce una rarità nel mondo delle Pro Loco, è dovuta alla volontà della sua promotrice, la compianta prof.ssa Edda Vetturini che tanto si adoperò per valorizzarla lasciando il testimone all’Associazione i cui volontari si impegnano nella conservazione e valorizzazione delle memorie cittadine. Il Direttivo della Pro Loco Bastia Umbra ha voluto fortemente realizzare questa pubblicazione, pur nella consapevolezza che un’opera editoriale non è fonte di guadagno, con la volontà di trasferire alla comunità bastiola l’eccezionale documento storico manoscritto, donato dal prof. Gianni Angelini, figlio del Cav. Virgilio, alla Associazione. Patrick Angelini, figlio di Gianni, residente a Londra, ha permesso la pubblicazione del manoscritto, forte del legame che sente di avere con la terra natale dei suoi avi paterni.

l’Associazione Pro Loco e l’Amministrazione Comunale sono onorati di ospitare il dott. Mario Squadroni alla presentazione, in rappresentanza di una delle massime realtà della cultura umbra, quale è la Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, lo ringraziano per l’attenzione mostrata verso il lavoro di ricerca storica effettuata.

La cittadinanza è invitata a partecipare (accesso previo controllo del green pass come da normativa, fino ad esaurimento posti consentiti). Seguiranno per l’Associazione due appuntamenti dedicati a Dante, l’11 e il 18 Dicembre, il tradizionale Calendario d’epoca, le manifestazioni natalizie organizzate dall’Amministrazione Comunale “Natale di Stelle” con la casetta di Babbo Natale in piazza Mazzini, nello spazio antistante la sede dell’Associazione, per la felicità dei più piccini.