Bastia Calcio cruciale confronto in trasferta contro Guardea

Bastia Calcio cruciale – Domenica prossima, il Bastia Calcio 1924 si troverà di fronte a una sfida cruciale. La squadra si prepara per una trasferta delicata, dove affronterà il Guardea, una formazione che attualmente si trova a metà classifica nel Calcio Promozione Girone B.

La partita rappresenta un’importante occasione per il Bastia Calcio 1924 di dimostrare la propria forza e determinazione. Il Guardea, nonostante si trovi a metà classifica, è noto per la sua resistenza e la sua capacità di mettere in difficoltà anche le squadre più forti.

Il fischio d’inizio della partita sarà alle ore 14:30. A dirigere l’incontro sarà il Sig. Walid Kandli, un rispettato arbitro della sezione di Foligno. Il Sig. Kandli è noto per la sua imparzialità e la sua attenzione ai dettagli, caratteristiche che lo rendono un arbitro molto apprezzato sia dai giocatori che dai tifosi.

Ad assistere il Sig. Kandli ci saranno Alessio Bacci e Manuel Lombardi, entrambi della sezione di Foligno. La loro esperienza e competenza saranno fondamentali per garantire che la partita si svolga nel rispetto delle regole.

In conclusione, la partita di domenica tra Bastia Calcio 1924 e Guardea promette di essere un incontro avvincente, ricco di emozioni e di momenti indimenticabili. Non resta che attendere il fischio d’inizio per vedere come si svilupperà questo importante confronto.