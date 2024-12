Grande successo per il “Memorial Sulpizi e Giulietti” di volley

Grande successo – La 13ª edizione del Torneo Nazionale Città di Bastia e Assisi, dedicato a Tomasso Sulpizi e Giorgio Giulietti, ha preso il via ieri con una giornata di gare entusiasmanti che hanno animato i principali palazzetti sportivi del territorio. L’evento, che rappresenta una vetrina di eccellenza per la pallavolo giovanile, vede la partecipazione di 24 squadre provenienti da tutta Italia, pronte a contendersi l’ambito trofeo Viander Cup 2024, il cui main sponsor sostiene attivamente la manifestazione.

Domani, domenica 29 dicembre, il torneo entrerà nel vivo con le semifinali delle categorie Under 14, Under 16 e Under 18 femminili. Le finali, che si disputeranno nel pomeriggio presso il Palasir di Santa Maria degli Angeli, concluderanno una due giorni di sport e spettacolo. Il programma prevede la finale Under 14 alle 14:45, quella Under 16 alle 16:15 e l’ultimo atto con la finale Under 18 alle 17:45. Tutte le partite finali saranno giocate al meglio dei 2 set su 3 e trasmesse in diretta sulle piattaforme social della Volley Academy Bastia.

Risultati della prima giornata

Le gare iniziali hanno già delineato le semifinaliste di ciascuna categoria, confermando l’alto livello delle squadre in gara. Per la categoria Under 14 femminile, Bolghera Pallavolo Trento, CTT Monsummano Terme (PT), Brandini Pallavolo Grosseto e Mesagne Volley (BR) si sfideranno domani al Palasir di Santa Maria degli Angeli con inizio alle ore 10:30.

Nella competizione Under 16 femminile, la battaglia per un posto in finale coinvolgerà Pietro Larghi Colle Val d’Elsa (SI), Provolley Quarrata (PT), CTT Monsummano Terme (PT) e VBC Conto-Graph Viterbo. Le semifinali si disputeranno in contemporanea alle ore 10:30 presso la palestra “Scuola Alessi” di Santa Maria degli Angeli e la palestra “Scuola Media Pennacchi” di Petrignano d’Assisi.

Infine, per la categoria Under 18, accedono alla fase conclusiva le formazioni di CTT Monsummano Terme (PT), le padrone di casa della Volley Academy Bastia, Pieralisi Jesi (AN) e San Gemini SGB Terni. Le gare si terranno nei palazzetti di Rivotorto d’Assisi e Cannara con fischio d’inizio alle ore 10:30.

Programma delle finali e trasmissione in diretta

Il culmine del torneo sarà rappresentato dalle finali che si svolgeranno nel pomeriggio al Palasir di Santa Maria degli Angeli. Il programma prevede la finale Under 14 alle 14:45, la finale Under 16 alle 16:15 e la finale Under 18 alle 17:45. Le partite verranno trasmesse in diretta sui profili social ufficiali della Volley Academy Bastia, garantendo ampia visibilità all’evento.

Cerimonia di premiazione

Al termine delle finali si svolgerà la cerimonia di premiazione, che vedrà la partecipazione di tutte le squadre protagoniste e delle autorità locali, a conferma dell’importanza dell’evento per il territorio.

Informazioni e risultati

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, i risultati e i dettagli delle gare è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento all’indirizzo https://volleyacademybastia.weebly.com. L’entusiasmo della prima giornata lascia ben sperare per una chiusura spettacolare di questa 13ª edizione del Memorial Sulpizi e Giulietti.