Il Bastia Calcio pareggia, 3 a 3, con il Guardea che conquista un punto insperato

Il Bastia Calcio pareggia – GUARDEA (B.O.) Il Guardea all’ultimo tuffo acciuffa il Bastia e si prende un punto insperato. Finisce 3-3 contro Montecucco e i suoi. Subito Bastia al 5’: tiro di Rosati al sette ma il portiere di casa sventa, poi cross di Reka e Sedran da zero metri di testa spedisce alto. Al 18’ gran palla di Buratti per Del Prete che a tu per tu col portiere calcia a lato. Al 21’ la gara si sblocca: Coccia ne salta due e in infila De Vincenzi. Un minuto e ancora Guardea: punizione di Coccia, respinge De Vincenzi, mischia ma la difesa fa muro. Al 26’ il pari: Barbabella respinge su Del Prete, tap in di Donati ed è 1-1. Al 33’ il 2-1: assist di Santi che scarica dietro per Fortuni che di piatto riporta avanti i

Non basta ai biancorossi la doppietta di Donati e la punizione di Buratti

Bomber vero Il puntero classe 1995 Marco Donati ha segnato una doppietta che ha illuso il Bastia fino al 92’

suoi. Nel recupero Buratti su punizione fa 2-2. Nella ripresa, al 10’, Bastia avanti col tap in di Donati che ribadisce in rete una respinta del portiere. Al 21’ traversa di Fortuni. Al 93’ doccia gelata per il Bastia, con Pinzaglia che fa 3-3 di testa su punizione che spiove in area.

GUARDEA 3 BASTIA 3

GUARDEA: Barbabella 6, Pardo 6, Filabbi 6, Piscini 6.5, Pinzaglia 6, Marchini 6 (33’ st Aquili sv),Piciucchi 6 (33’ st Menghinelli sv), Bonaccorsi 6 (26’ st Regoli sv), Floccari sv (15’ pt Santi 6.5), Fortuni 7,Coccia 7. All. F. Avola 6

BASTIA: De Vincenzi 6, Rosati 6.5, Reka 6, Sedran 6 (1’ st Rosignoli 6), Gambacorta 6, Santantonio 6,Buratti 7, Bengala 6, Donati 7.5, Del Prete 6, Cirilli 6. All. Montecucco 6

Arbitro: Bonifazi di Terni 6

Reti: 21’ pt Coccia, 26’ pt e 10’ st Donati, 33’ pt Fortuni, 48’ pt Buratti, 48’ st Pinzaglia.

Note: Ammoniti Piscini, Cirilli, Donati, Rosignoli, Del Prete.