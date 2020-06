Chiama o scrivi in redazione

Lunedì responso della Lega Nazionale Dilettanti sul Bastia calcio, Eccellenza o serie D

di Lorenzo Capezzali

BASTIA: «Non ho alcuna intenzione di andarmene – commenta il presidente del Bastia Sandro Mammoli -. anche se il clima d’incertezza è presente nella società. Ho voluto confrontarmi con gli altri dirigenti e siamo tutti concordi nella volontà di difendere i diritti della squadra e della società in questa stagione reclamando la salvezza. Abbiamo anche parlato del futuro e ci siamo trovati d’accordo nell’esclude recessioni della società e di lavorare per allargare la dirigenza o nuovi soci del posto».

Il presidente ha parlato chiaro ma i dubbi permangono visto come sono andate le cose nel campionato che costringerebbe il Bastia alla retrocessione in eccellenza secondo i canoni di scelta giuridici della Lega Dilettanti. Ipotesi ma anche sguardo al futuro attraverso cui si dovrebbe vedere il tipo d’interventi del club perchè comunque una dritta il Bastia dovrà prendere.

I tifosi sono in fervida attesa come l’intera città e lo stesso assessore allo sport comunale Filiberto Franchi il quale non dispera. Molta cautela, questo si’!