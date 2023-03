Preggio e niente gol al Conte Rovero tra Clitunno e Bastia

di Fabiana Grullini

Preggio e niente – CAMPELLO Niente gol al Conte Rovero tra Clitunno e Bastia ma una partita ben giocata tra due delle squadre più in forma del campionato. Un punto per parte che, grazie al concomitante pari tra Spoleto e Athletic Bastia, consente alla Clitunno, terza forza di campionato, di rimanere a 8 punti dallo Spoleto e lasciare accesa la luce dei play off. Buono il punto anche per il Bastia che resta quinta forza di campionato. Nel bollettino squalifiche Bastia senza Santantonio, Sedran e il tecnico Montecucco e Clitunno senza Cofanelli e Poli.

CRONACA Bene la Clitunno al 4’ con Sabatini che becca Bajrami in area il cui destro viene parato da Rossi. Due minuti dopo è Gjinaj che dalla profondità innesca un cross che attraversa tutta l’area ma non trova nessuno pronto al tap-in. Al 21’ Del Prete dalla trequarti confeziona un delizioso assist ma trova soltanto Maceri che colpisce malamente e consegna la palla ai guanti

di Roani. Al 32’ Alessio Santucci scatta e supera Roani in uscita ma il tiro a scavalcare finisce sul fondo.La Clitunno tenta di pungere in avanti al 40’ con una cavalcata propiziata da Lucentini e scambi rapidi tra Romeo e Boraschini ma

Gjinaj non riesce a trovare gli spazi. La ripresa parte con lo scambio in area tra Gjinaj e Sabatini su cui il portiere Rossi interviene. Al 10’ Sabatini in area scaglia un gran tiro ma la difesa del Bastia fa muro. Il Bastia protesta

al 13’ quando Del Prete stoppa un lancio verticale e si dirige in porta ma viene segnalato in fuorigioco. Dieci minuti dopo il Bastia protesta per un presunto fallo in area su Santucci ma Tavoletta fa correre. Al 25’ è Gjinaj che tenta il tiro da fuori ma manda alto. Al 43’ Cuna ben piazzato trova la testa di Boraschini che di poco mette sul fondo.

CLITUNNO 0 BASTIA 0

CLITUNNO: Roani 7; Lucentini 7.5,Cuna 7; Lucaj 7, Bucciarelli 7.5, Rosi 7;Gjinaj 6.5, Romeo 6.5 (19’ st Conti 6),Bajrami 6 (17’ st Giabbecucci 6.5),Boraschini 7, Sabatini 6. All. Mollaioli 7

BASTIA: Rossi A. 7; Bibi 7.5, Reka 7 (25’ st Santucci G.); Muzhani 7.5,Bengala Gomsi 6.5, Maceri 6.5; Santucci A. 6.5, Cirilli 7 (25’ st Buratti), Donati 6.5 (48’ st Vetturini), Del Prete 7.5, Cozzali 6.5. All. Montecucco 7

Arbitro: Tavoletta di Terni 7

Note: Spettatori circa 150. Calci d’angolo: 5-1. Recupero: 1’ pt e 5’ st.

Ammoniti Boraschini, Giabbecucci, Sabatini, Reka, Del Prete, Muzhani, Donati e il vice allenatore ospite Tomassini.