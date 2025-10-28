Volley Academy Bastia corsara ad Umbertide

Successo esterno per le ragazze di coach Di Leone che superano la Uisp Volley Umbertide 0-3 nella seconda giornata del campionato regionale di Serie C femminile
Il Volley Academy Bastia conquista tre punti pesanti nella seconda giornata del campionato di Serie C femminile, superando in trasferta la Uisp Volley Umbertide per 0-3 (15-25, 22-25, 17-25).
Avvio equilibrato fino al 7-7, poi le ospiti accelerano fino al 20-12 e chiudono agevolmente il primo set. Nel secondo parziale Umbertide parte forte (7-0), ma Bastia recupera e sorpassa sul 14-14, imponendosi anche nel finale. Terzo set in controllo per la squadra di coach Fiorella Di Leone, che mantiene sempre un margine sicuro e chiude con autorità il match.
Top scorer Montacci con 16 punti, seguita da Mussini (11), Mazzasette (10) e Alessandretti (9). Le statistiche complessive registrano 9 battute vincenti, 10 break point e 3 muri per Bastia.
Volley Academy Bastia: Montacci 16, Mussini 11, Mazzasette 10, Alessandretti 9, Sabatini 7, Roscini 2, Pici (L), Boschetti 2, Borgnini, Fiorucci. Ne: Montecucco, Formica (L2). Allenatrice: Fiorella Di Leone.
