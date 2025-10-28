Volley Academy Bastia corsara ad Umbertide

Lookman risponde a Ricci, Atalanta-Milan finisce 1-1 L'atalantino torna al gol dopo le polemiche estive

Il Napoli vince a Lecce, Milinkovic-Savic e Anguissa decisivi Sullo 0-0 il portiere para un rigore a Camarda, poi il gol vittoria del centrocampista

A Innovation Village la tavola rotonda di Optima Italia su energia e digitale NAPOLI (ITALPRESS) – L’accesso al digitale e all’energia è oggi un bene costituzionale: da esso dipendono, come sancisce l’articolo 3 della nostra Carta, benessere e pari dignità sociale. Questo il tema al centro della tavola rotonda “La città che pensa: energia, dati e comunità”, promossa da Optima Italia nell’ambito di Innovation Village 2025, principale manifestazione […]

Meloni “Con il decreto sulla sicurezza sul lavoro mantenuto un altro impegno” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Governo ha mantenuto un altro impegno preso con gli italiani, in particolare con i lavoratori e le imprese di questa Nazione. Quest’anno, avevamo scelto di dedicare il Primo Maggio ad un tema che ci sta particolarmente a cuore: la sicurezza sul lavoro. E in quell’occasione avevamo annunciato che il Governo […]

Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità ROMA (ITALPRESS) – Via libera definitivo dall’Aula della Camera al disegno di legge di conversione del decreto per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026. I voti favorevoli sono stati 138, quelli contrari 91.“Il provvedimento – spiega in una nota il ministero dell’Istruzione e […]

Cina: ministero Commercio, quasi completati preparativi per l’ottava CIIE PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I preparativi per l’ottava China International Import Expo (CIIE), che si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre, sono quasi completati, ha dichiarato martedì il vice ministro del Commercio Sheng Qiuping.L’evento vedrà la partecipazione di 4.108 espositori stranieri da 155 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali, con un’area espositiva totale di […]

Cina: a fine settembre Paese contava 4,7 milioni di stazioni base 5G PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alla fine di settembre in Cina c’erano circa 4,71 milioni di stazioni base 5G, nel contesto degli sforzi del Paese per rafforzare la propria struttura informatica. L’incremento netto è stato di 455.000 unità dalla fine dello scorso anno, secondo i dati del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.Il settore delle telecomunicazioni […]

Cina-Italia: Xìan-Roma a piedi, viaggio di un uomo sulla nuova Via della seta ROMA (ITALPRESS/XINHUA) – Sotto il dolce sole autunnale, il trentaquattrenne Cheng Long stava in piedi davanti al Colosseo di Roma, con accanto uno zaino logoro. Vestito con una semplice maglietta blu, la sua pelle scurita da due anni di viaggio, sembrava in tutto e per tutto un viandante. Era il punto finale di un viaggio […]

Fibra ultraveloce per Milano-Cortina, da Open Fiber rete da 900 km MILANO (ITALPRESS) – Un ambizioso progetto, già avviato, per garantire una connessione di rete ad alta velocità nei principali presidi di pronto intervento in vista dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. E’ questa la base dell’accordo operativo presentato oggi tra la Città metropolitana di Milano e Open Fiber. Come illustrato da Stefano Mazzitelli, direttore commerciale […]